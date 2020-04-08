8 Апр 2020 2020-04-07T22:50:51+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года составило 222 человека. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 16 благополучно излечившихся пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксирован уже 5181 случай заболевания заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 697 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем почти половина из них – люди моложе 45 лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, из новых заболевших за последние несколько дней только 4% вернулись из-за границы, все остальные подхватили инфекцию уже дома,00 на территории России.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам и гостям столицы о необходимости неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU