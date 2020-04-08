В России разрабатывают национальный стандарт для многоразовых марлевых масок
В России из-за вспышки коронавируса COVID-19 разрабатывают национальный стандарт для многоразовых марлевых масок. Предполагается, что он будет утвержден уже в июне 2020 года, а сейчас проект стандарта вынесен на публичное обсуждение.
«Запущен процесс разработки предварительного национального стандарта «Маски лицевые марлевые», планируемый срок утверждения – июнь 2020 года», - сообщили ТАСС в Росстандарте.
Представитель ведомства уточнил, что разрабатываемый стандарт – экспериментальный, он будет действовать до трех лет, а потом его или оставят в качестве национального, или отменят либо доработают. Сейчас в нашей стране действуют стандарты качества медицинских масок, а также фильтрующих средств индивидуальной защиты, остальные же маски для лица, как пояснили в ведомстве, «относятся к санитарно-гигиеническим изделиям, единых требований к которым не установлено».
В Минпромторге рассказали, что из-за вспышки коронавируса резко вырос спрос на одноразовые медицинские маски, но мощностей для их производства не хватает. Поэтому в России начали шить многоразовые марлевые маски, и к 20 апреля таких средств индивидуальной защиты будут выпускать по 2,1 миллиона в день.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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