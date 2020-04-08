Американский певец Джон Прайн скончался от коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T05:26:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 7 апреля, от осложнений коронавируса COVID-19 скончался американский певец Джон Прайн, который пять десятилетий писал и исполнял песни в стиле кантри- и фолк-музыки, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на семью музыканта.

Исполнитель умер в медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле (штат Теннесси) на 74-м году жизни. По данным издания, медики выявили коронавирусную инфекцию у Джона Прайна 17 марта – после того, как обладатель двух премий Grammy в номинации «Лучший современный фолк-альбом» вернулся из гастрольного тура по Европе.

А уже через девять дней, 26 марта, его экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Однако усилия врачей не увенчались успехом, автор и исполнитель полюбившихся американцам песен умер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале апреля от коронавируса в одной из больниц Нью-Йорка скончался основатель рок-группы Fountains of Wayne и коллектива Ivy Адам Шлезингер, а в конце марта из-за осложнений COVID-19 умер еще один американский музыкант, кантри-певец Джо Диффи.

ИСТОЧНИК KP.RU