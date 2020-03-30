Джо Диффи, американский кантри-музыкант, умер от коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T09:36:46+03:00

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Кантри-певец из США, обладатель музыкальной премии «Grammy» Джо Диффи умер 29 марта из-за осложнений после заражения коронавирусом. Об этом сообщило издание «Variety».

Джо Диффи был особенно популярен в начале 1990-х годов. Более 20 композиций исполнителя неоднократно оказывали в списке лучших американских кантри-хитов. Музыкант записал тринадцать альбомов, два из которых стали платиновыми и еще два – золотыми. Самая известная песня Джо Диффи «Same Old Train» получила почетную музыкальную премию «Grammy».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что США вышли на первое место по числу случаев заражения коронавирусом в мире. Американский глава Дональд Трамп заявил, что если болезнь унесет менее 200 тысяч жизней жителей государства - это еще будет хороший результат. Только за один день в штате Нью-Йорк вирусом заразились 7195 американцев, а общее число зараженных достигло отметки в 59 513 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU