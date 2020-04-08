От коронавируса умерла мать казначея Нью-Йорка
Одной из жертв эпидемии коронавируса стала 86-летняя Арлин Стрингер-Куэвас, мать казначея Нью-Йорка Скотта Стрингера, двоюродная сестра известной общественной деятельницы и правозащитницы Беллы Абзуг.
Должность казначея города является одной из ключевых в системе городского управления. До избрания на этот пост Скотт Стрингер был президентом Манхэттена.
Арлин Стрингер-Куэвас была в свое время членом горсовета Нью-Йорка, став первой женщиной-депутатом от манхэттенского района Вашингтон Хайтс. Много лет она посвятила борьбе за права женщин.
«Арлин активно поддерживала Месяц русско-американской истории, который уже 9-ый год подряд проводится в Нью-Йорке под эгидой РАКСИ. – рассказала «КП» президент РАКСИ Ольга Зацепина. – Она не раз была почетным гостем на различных «русских» мероприятиях, включая торжественные приемы в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке».
ИСТОЧНИК KP.RU
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