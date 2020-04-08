2020-04-08T07:51:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Скворцова назвала сроки спада распространения коронавируса в России

По словам главы ФМБА, до выхода на "плато" остаётся 10-14 дней
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Вероника Скворцова заявила, что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторонуВероника Скворцова заявила, что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторонуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что до наступления плато в распространении коронавируса в России остаётся примерно 10-14 дней. Затем эпидемия некоторое время будет распространяться с уже одинаковой скоростью, а затем начнётся спад. Об этом Скворцова заявила в эфире телеканала "Россия 24".

Она также отметила, что такой сценарий предсказан лучшими группами прогнозирования, включающими в себя как биологов, так и математиков. Глава ФМБА добавила, что прогноз возможен только при увеличении объёмов тестирования и диагностики.

Также Вероника Скворцова подчеркнула, что снижение статистики заболеваемости коронавирусом в России займёт примерно такой же период, как и рост числа заболевших за сутки. Плато, то есть сохранение примерно одинакового количества заражённых в день, продлится по оценкам экспертов до начала-середины июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года составило 222 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года возросло до 31 человека
Правительство Японии отказалось возмещать убытки всем предприятиям, закрывшимся из-за режима ЧС
"Вне зависимости от того, что стало причиной": власти США объяснили, как ведут счет умершим от коронавируса
Скворцова назвала сроки спада распространения коронавируса в России
От коронавируса умерла мать казначея Нью-Йорка
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Сирийские военные обнаружили в Идлибе схрон с иностранными боеприпасами
Коломойский: Нынешние власти Украины выбрали «путь в никуда»
В Нью-Йорк прибыл самолет, который вывезет россиян в Москву
Американский певец Джон Прайн скончался от коронавируса
В Эквадоре дефицит деревянных гробов: жертв COVID-19 хоронят в картонных
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18
В России разрабатывают национальный стандарт для многоразовых марлевых масок
Бразильский пожарный разгоняет скуку карантина музыкой на высоте 60 метров
Число умерших за сутки из-за коронавируса в США достигло рекордной отметки
В столице Чили во время карантина поймали уже третью дикую пуму
В Мексике произошел всплеск насилия против врачей, борющихся с COVID-19
«Я оптимистично настроен»: Мадуро надеется на положительный исход встречи ОПЕК+
В Нью-Йорке возник дефицит макулатуры
Взрыв газа в Нижегородской области: спасатели нашли двух человек под завалами
Второй этап реабилитации космонавта Скрипочки решили перенести из-за коронавируса