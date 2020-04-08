Скворцова назвала сроки спада распространения коронавируса в России
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что до наступления плато в распространении коронавируса в России остаётся примерно 10-14 дней. Затем эпидемия некоторое время будет распространяться с уже одинаковой скоростью, а затем начнётся спад. Об этом Скворцова заявила в эфире телеканала "Россия 24".
Она также отметила, что такой сценарий предсказан лучшими группами прогнозирования, включающими в себя как биологов, так и математиков. Глава ФМБА добавила, что прогноз возможен только при увеличении объёмов тестирования и диагностики.
Также Вероника Скворцова подчеркнула, что снижение статистики заболеваемости коронавирусом в России займёт примерно такой же период, как и рост числа заболевших за сутки. Плато, то есть сохранение примерно одинакового количества заражённых в день, продлится по оценкам экспертов до начала-середины июня.
ИСТОЧНИК KP.RU