Скворцова назвала сроки спада распространения коронавируса в России

8 Апр 2020 2020-04-08T07:51:19+03:00

Вероника Скворцова заявила, что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что до наступления плато в распространении коронавируса в России остаётся примерно 10-14 дней. Затем эпидемия некоторое время будет распространяться с уже одинаковой скоростью, а затем начнётся спад. Об этом Скворцова заявила в эфире телеканала "Россия 24".

Она также отметила, что такой сценарий предсказан лучшими группами прогнозирования, включающими в себя как биологов, так и математиков. Глава ФМБА добавила, что прогноз возможен только при увеличении объёмов тестирования и диагностики.

Также Вероника Скворцова подчеркнула, что снижение статистики заболеваемости коронавирусом в России займёт примерно такой же период, как и рост числа заболевших за сутки. Плато, то есть сохранение примерно одинакового количества заражённых в день, продлится по оценкам экспертов до начала-середины июня.

ИСТОЧНИК KP.RU