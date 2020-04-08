2020-04-08T09:45:48+03:00
Общество

Врач объяснил в каком случае лучше использовать маску, а в каком - респиратор

Маска на заражённом защитит окружающих, а респиратор поможет здоровому человеку не заразиться вирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Врач напомнил, что стирать маски и опускать их на подбородок во время ношения нельзя, поскольку так маски теряют свои защитные свойстваВрач напомнил, что стирать маски и опускать их на подбородок во время ношения нельзя, поскольку так маски теряют свои защитные свойстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Любая медицинская маска защитит от распространения вируса её носителем благодаря сдерживанию всех жидкостей и слизи из полостей носа и рта. При этом медицинский респиратор помогут надевшему его защитить себя от заражения, но не защитят окружающих. Об этом рассказал главный хирург Ильинской больницы Михаил Выборный.

- Лучший вариант - это две эти защиты, потому что мы не знаем, являемся ли мы носителями вируса или нет. <...> Если мы используем маску, мы защищаем себя и окружающих, а если респиратор с клапаном - только себя, - рассказал РИА Новости Михаил Выборный.

Врач также объяснил, что респираторы бывают с клапаном, без клапана, со встроенным фильтром и сменяемым. Клапан закрывается при вдыхании и открывается при выдыхании, защищая человека, но всё, что он выдыхает, попадает в воздух вокруг. Он также считает, что при выборе между маской и респиратором с клапаном стоит выбрать маску или респиратор без клапана. Идеальным вариантом врач считает респиратор с фильтром.

- Но респираторы без клапана или с фильтром - это то, что используют только врачи определенных специальностей, которые работают вблизи дыхательных путей пациента. Для повседневной защиты достаточно средств защиты более низкого уровня, - рассказал хирург.

Выборный также посоветовал использовать строительные респираторы в отсутствии других средств защиты. Несмотря на то, что это предмет не медицинского назначения, "это лучше, чем ничего".

Специалист также напомнил, что стирать маски нельзя, поскольку она утрачивает свои свойства. Также врач напомнил, что маску необходимо снимать аккуратно и класть её на поверхность только той стороной, которая не соприкасается с лицом. Кроме того, маски нельзя опускать на подбородок, а затем снова надевать: они утрачивают свои защитные свойства, соприкоснувшись стерильной стороной с поверхностью, на которую попадал внешний аэрозоль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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