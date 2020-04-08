2020-04-08T11:15:43+03:00
Коронавирус Covid-19

5 человек погибли в России за сутки от коронавируса

Общее число летальных исходов достигло 63
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России за сутки вылечились 56 пациентов, число выздоровевших достигло 580 человекВ России за сутки вылечились 56 пациентов, число выздоровевших достигло 580 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за сутки погибли пять человек от коронавируса, сообщает оперштаб. Общее число смертей в стране достигло 63 человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в России также за сутки зафиксировано 1 175 новых заболевших коронавирусом.

Полностью вылечились 56 пациентов, число выздоровевших достигло 580 человек.

Лидирующими по количеству заболевших за сутки стали Москва с 660 новыми заражёнными, Московская область, где зафиксировано 95 заболевших за 24 часа, и Санкт-Петербург с 34 новыми случаями заболевания.

За ними следуют Ленинградская область и Марий-Эл, в них по 32 и 27 новых заражённых.

Всего по состоянию на 8 апреля в России выявлено 8 672 заболевших коронавирусом.

Также на сайте сообщали, что по результатам опроса ВЦИОМ, за неделю с 26 марта по 2 апреля доля россиян, соблюдающих режим самоизоляции, увеличилась с 42% до 76%. А у 81% опрошенных родственники и друзья также соблюдают режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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