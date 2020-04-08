Новые случаи заражения коронавирусом в России на 8 апреля 2020: число заболевших коронавирусом в России превысило 8,6 тысяч

В России продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки в разных регионах страны выявили еще 1175 новых заболевших в 56 регионах.

Больше всего случаев - в Москве. Там за 24 часа еще 660 новых пациентов. В Подмосковье еще плюс 95 инфицированных. В Санкт-Петербурге список больных коронавирусом увеличился на 34 человека, в Ленинградской области - на 32.

В Марий Эл 27 новых зараженных, в Мурманской области 25, В Краснодарском крае и Нижегородской области 24. От 10 до 20 новых случаев зафиксировали в Липецкой, Рязанской, Воронежской областях, Республике Коми, Ингушетии, Ямало-Ненецком АО и Кабардино-Балкарии. Также число заболевших за последние сутки выросло в Оренбургской, Курской, Тамбовской, Тульской, Свердловской, Сахалинской, Белгородской, Смоленской, Тверской, Вологодской, Ростовской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Брянской, Калининградской, Пензенской, Самарской, Саратовской, курганской, Омской и Томской областях, Чувашии, Мордовии, Бурятии, Северной Осетии, Чечне, Калмыкии, Башкирии, Карачаево-Черкессии, Дагестане, Хакасии, Якутии, Республике Крым, Ханты-Мансийском и Еврейском АО, Хабаровском, Красноярской, Приморской, Забайкальском и Алтайском краях.

Как сообщает федеральный Оперативный штаб, за 24 часа от коронавируса умерли 5 человек. 86 пациентов, победивших инфекцию, выписаны из больниц.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе, - подытожили в Оперативном штабе. - За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек».

Отметим, что ранее сайт KP.RU писал о том, что врачи показали, как выглядят легкие беременной, которая заражена коронавирусом. В Ленинградской области было возбуждено уголовное дело о фейке про коронавирус. А вот певица Земифра обратилась ко всем с призывом соблюдать режим самоизоляции по коронавирусу. В то же время, известная телеведущая Елена Малышева дала свой прогноз о том, когда утихнет коронавирус в нашей стране.