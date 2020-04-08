Туристы рассказали, в каких случаях готовы приобретать авиабилеты во время коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T13:03:23+03:00

На желание отправиться в путешествия влияет не только эпидемическая обстановка Фото: Алина НИЗАМОВА

Спрос на путешествия снизился из-за эпидемической ситуации в популярных курортных странах и отмены авиарейсов за границу [видео]

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Российские туристы рассказали, при каких условиях купили бы билет на самолет во время пандемии коронавируса. Опрос провели аналитики Biletix. Они опросили почти 6 тысяч человек. Их попросили рассказать, почему пришлось отказаться от покупки авиабилетов сейчас и что могло бы изменить нынешнее положение.

Большинство, 67 процентов, не путешествуют, а следовательно не покупают билеты на самолет из-за пандемии коронавируса. Еще 9 процентов опрошенных признались, что отправились бы в путешествие на самолете, но не хватает средств.

Половина опрошенных изменила бы решение, если авиакомпании гарантировали возврат средств за билеты. 14 процентов путешественников заинтересовались бы скидками от авиакомпаний, еще 3 процента устроили бы начисления дополнительных миль и баллов.

В конце марта россияне не могут улететь за границу - отменены все международные авиарейсы за исключением вывозных. Граждан, оказавшихся за границей эвакуируют спецрейсами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771738" frameborder="0"></iframe> Россиянка не может вернуться с Бали из-за закрытия границ в связи с коронавирусом.Долгожданная поездка Анастасии Макаровой, которую она планировала за полгода, на сегодняшний день уже должна была подойти к концу, однако россиянка по-прежнему ожидает возращения домой

ИСТОЧНИК KP.RU