2020-04-08T13:03:23+03:00
Общество

Туристы рассказали, в каких случаях готовы приобретать авиабилеты во время коронавируса

Спрос на путешествия снизился из-за эпидемической ситуации в популярных курортных странах и отмены авиарейсов за границу [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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На желание отправиться в путешествия влияет не только эпидемическая обстановкаНа желание отправиться в путешествия влияет не только эпидемическая обстановкаФото: Алина НИЗАМОВА
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Российские туристы рассказали, при каких условиях купили бы билет на самолет во время пандемии коронавируса. Опрос провели аналитики Biletix. Они опросили почти 6 тысяч человек. Их попросили рассказать, почему пришлось отказаться от покупки авиабилетов сейчас и что могло бы изменить нынешнее положение.

Большинство, 67 процентов, не путешествуют, а следовательно не покупают билеты на самолет из-за пандемии коронавируса. Еще 9 процентов опрошенных признались, что отправились бы в путешествие на самолете, но не хватает средств.

Половина опрошенных изменила бы решение, если авиакомпании гарантировали возврат средств за билеты. 14 процентов путешественников заинтересовались бы скидками от авиакомпаний, еще 3 процента устроили бы начисления дополнительных миль и баллов.

В конце марта россияне не могут улететь за границу - отменены все международные авиарейсы за исключением вывозных. Граждан, оказавшихся за границей эвакуируют спецрейсами.

Россиянка не может вернуться с Бали из-за закрытия границ в связи с коронавирусом.Долгожданная поездка Анастасии Макаровой, которую она планировала за полгода, на сегодняшний день уже должна была подойти к концу, однако россиянка по-прежнему ожидает возращения домой

ИСТОЧНИК KP.RU

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