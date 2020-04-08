Туристы рассказали, в каких случаях готовы приобретать авиабилеты во время коронавируса
Российские туристы рассказали, при каких условиях купили бы билет на самолет во время пандемии коронавируса. Опрос провели аналитики Biletix. Они опросили почти 6 тысяч человек. Их попросили рассказать, почему пришлось отказаться от покупки авиабилетов сейчас и что могло бы изменить нынешнее положение.
Большинство, 67 процентов, не путешествуют, а следовательно не покупают билеты на самолет из-за пандемии коронавируса. Еще 9 процентов опрошенных признались, что отправились бы в путешествие на самолете, но не хватает средств.
Половина опрошенных изменила бы решение, если авиакомпании гарантировали возврат средств за билеты. 14 процентов путешественников заинтересовались бы скидками от авиакомпаний, еще 3 процента устроили бы начисления дополнительных миль и баллов.
В конце марта россияне не могут улететь за границу - отменены все международные авиарейсы за исключением вывозных. Граждан, оказавшихся за границей эвакуируют спецрейсами.
Россиянка не может вернуться с Бали из-за закрытия границ в связи с коронавирусом.Долгожданная поездка Анастасии Макаровой, которую она планировала за полгода, на сегодняшний день уже должна была подойти к концу, однако россиянка по-прежнему ожидает возращения домой
ИСТОЧНИК KP.RU