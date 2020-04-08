Комитет ОПЕК+ подготовили проект по сокращению нефтедобычи

8 Апр 2020 2020-04-08T12:34:01+03:00

Перед заседанием 9 апреля его обсудят со странами венского соглашения

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Мониторинговый комитет ОПЕК+ подготовил проект по размерам сокращения добычи нефти.

Перед заседанием 9 апреля генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо обсудит проект со странами венского соглашения их готовность к сокращению нефтедобычи, а также выслушает их предложения.

Проект держится в строжайшем секрете, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки заседания ОПЕК+. Он также уточнил, что сегодня, 8 апреля, планируются телефонные переговоры генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо с представителями нескольких стран-участниц. В рамках телефонного разговора стороны обсудят свою готовность к сокращению нефтедобычи и свои предложения.

- Но окончательно все будет известно, конечно же, завтра, - отметил собеседник агентства.

Напомним, главной темой встречи ОПЕК+ в формате видеоконференции станет возможность нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке.

10 апреля планируется встреча министров энергетики стран G20 по стабильности энергорынков.

ИСТОЧНИК KP.RU