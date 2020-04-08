2020-04-08T12:34:01+03:00
Экономика

Комитет ОПЕК+ подготовили проект по сокращению нефтедобычи

Перед заседанием 9 апреля его обсудят со странами венского соглашения
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Мониторинговый комитет ОПЕК+ подготовил проект по размерам сокращения добычи нефтиМониторинговый комитет ОПЕК+ подготовил проект по размерам сокращения добычи нефтиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Мониторинговый комитет ОПЕК+ подготовил проект по размерам сокращения добычи нефти.

Перед заседанием 9 апреля генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо обсудит проект со странами венского соглашения их готовность к сокращению нефтедобычи, а также выслушает их предложения.

Проект держится в строжайшем секрете, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки заседания ОПЕК+. Он также уточнил, что сегодня, 8 апреля, планируются телефонные переговоры генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо с представителями нескольких стран-участниц. В рамках телефонного разговора стороны обсудят свою готовность к сокращению нефтедобычи и свои предложения.

- Но окончательно все будет известно, конечно же, завтра, - отметил собеседник агентства.

Напомним, главной темой встречи ОПЕК+ в формате видеоконференции станет возможность нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке.

10 апреля планируется встреча министров энергетики стран G20 по стабильности энергорынков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине предложили спасать пациентов осложнениями от коронавируса с помощью полиэтиленовых пакетов
В Италии обрушился автомобильный мост
Из-за карантина на AliExpress вырос спрос на детские товары
Российские суды продлили режим ограничений до 30 апреля
ВОЗ похвалила Россию за эффективную борьбу с коронавирусом
Эксперт рассказал, когда беспилотные автомобили массово появятся на дорогах
В московском метро отменили арендную плату за киоски до 1 июля
Кремль: власти постоянно отслеживают ситуацию с зарплатами россиян в нерабочие дни
В Кремле рассказали, когда примут решение по срокам режима самоизоляции
В Подольске художники создали огромное сердце в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом
Мишустин: Россия направила тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира
В России расширили число лабораторий для теста на коронавирус
Комитет ОПЕК+ подготовили проект по сокращению нефтедобычи
14 процентов работающих на удаленке жалуются на проблемы с пищеварением
Туристы рассказали, в каких случаях готовы приобретать авиабилеты во время коронавируса
Минздрав дал рекомендации россиянам по обращению за медицинской помощью
Коронавирус в Абхазии: Власти изолировали многоэтажку в Гагре и установили у подъездов патрули
Из-за коронавируса призывники будут посещать военкоматы малыми группами
Появилось видео момента ДТП с Никасом Сафроновым в центре Москвы
Во время пандемии россияне начали повышать квалификацию и получать допобразование
ВЦИОМ: Доля соблюдающих самоизоляцию россиян увеличилась за неделю с 42% до 76%
К 2040 году рабочие смены в России могут сократиться до трех часов