2020-04-08T12:25:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: Россия направила тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира

Государство оказывает поддержку странам во время тяжелой эпидемиологической ситуации
Ксения АНУФРИЕВА
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Российская Федерация уже направила свои системы для тестирования коронавируса в более чем 30 стран мираРоссийская Федерация уже направила свои системы для тестирования коронавируса в более чем 30 стран мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель российского правительства Михаил Мишустин обозначил, что государство направило свои тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции в более чем 30 стран мира. Данные по поддержке других государств во время распространения инфекции премьер-министр привел в среду, 8 апреля, на заседании президиума Координационного совета при кабинете министров по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Российская Федерация уже направила свои системы для тестирования коронавируса в более чем 30 стран мира. В первую очередь, нашим партнерам по ЕАЭС, СНГ и иным государствам, - уточнил Михаил Мишустин.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России значительно расширили количество лабораторий для проведения тестирования на COVID-19. Теперь анализировать инфекцию смогут все частные и государственные научные лаборатории.

Накануне Роспотребнадзор сообщал, что с 6 апреля россияне смогут сдать тест на наличие коронавирусной инфекции на ранних стадиях, не выходя из дома по желанию и без назначения врача. Тест-системы способны определить наличие вируса в организме, даже если у человека нет выраженных симптомов заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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