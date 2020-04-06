2020-04-06T06:23:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: С 6 апреля можно будет сдать тест на коронавирус, не выходя из дома

Тест-система позволяет выявлять инфекцию на ранних стадиях даже у людей с невыраженными симптомами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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С 6 апреля можно будет сдать тест на коронавирус, не выходя из домаС 6 апреля можно будет сдать тест на коронавирус, не выходя из домаФото: Мария ЛЕНЦ
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С понедельника, 6 апреля, россияне смогут сдать тест на коронавирус CОVID-19, не выходя из дома, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Еще одна лаборатория начинает исследования на коронавирус на коммерческой основе, предоставляя всем гражданам возможность сдать анализ не по медицинским показаниям, а по желанию и без назначения врача. С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для проведения анализа специалисты используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии, которая позволяет выявлять инфекцию на ранних стадиях даже у людей с невыраженными симптомами.

Причем процедура будет происходить на дому практически бесконтактным способом: сотрудник Центра привезет заказчику диагностический набор и расскажет, как самостоятельно взять мазок, увезет контейнер с биоматериалом на исследование. Результат анализа в течение одного или двух дней пришлют на электронную почту. Пока такая услуга будет доступна жителям Москвы и Подмосковья, но вскоре эту практику внедрят и в других городах России.

«Благодаря внедрению новых тест-систем ЦНИИЭ Роспотребнадзора будет реализован главный принцип противодействия эпидемии – «выявляй, разобщай, лечи», - отмечает пресс-служба.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее брать тесты на коронавирус без назначения врача стали некоторые частные лаборатории столицы и Московской области.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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