Из-за карантина на AliExpress вырос спрос на детские товары
В марте на AliExpress существенно вырос спрос на детские товары. Продажи выросли на 12% по сравнению с февралем.
В категории "товары для мам и детей" самыми продаваемыми оказались автокресла и автолюльки. Даже в условиях карантина они оказались чрезвычайно востребованы. В список самых популярных также вошли традиционные коляски, пеленки, подгузники, детская мебель, одежда и товары для кормления. А вот товары для безопасности ребенка, напротив, стали покупать реже. В условиях самоизоляции, когда дети постоянно находятся дома на виду у взрослых, такие товары оказались не нужны.
Значительно вырос и спрос на игрушки. Больше всего денег пользователи тратили на конструкторы, обучающие и развивающие игры, кукол и аксессуары для них, игрушки с дистанционным управлением, игрушки для малышей, пазлы и спортивные игры.
Продажи товаров для активного отдыха, кукол и машинок, в свою очередь, сократились в среднем на 15%.
Топ-10 игрушек марта
Конструкторы
Бизиборды
Наборы для рисования
Кукольные домики
Детские коврики
Роботизированные игрушки
Машинки
Детский транспорт
Куклы и аксессуары для них
Настольный хоккей
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ИСТОЧНИК KP.RU