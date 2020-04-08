2020-04-08T13:22:09+03:00
Общество

Из-за карантина на AliExpress вырос спрос на детские товары

В топ самых популярных вошли автокресла и автолюльки
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В марте на AliExpress вырос спрос на детские товарыВ марте на AliExpress вырос спрос на детские товарыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В марте на AliExpress существенно вырос спрос на детские товары. Продажи выросли на 12% по сравнению с февралем.

В категории "товары для мам и детей" самыми продаваемыми оказались автокресла и автолюльки. Даже в условиях карантина они оказались чрезвычайно востребованы. В список самых популярных также вошли традиционные коляски, пеленки, подгузники, детская мебель, одежда и товары для кормления. А вот товары для безопасности ребенка, напротив, стали покупать реже. В условиях самоизоляции, когда дети постоянно находятся дома на виду у взрослых, такие товары оказались не нужны.

Значительно вырос и спрос на игрушки. Больше всего денег пользователи тратили на конструкторы, обучающие и развивающие игры, кукол и аксессуары для них, игрушки с дистанционным управлением, игрушки для малышей, пазлы и спортивные игры.

Продажи товаров для активного отдыха, кукол и машинок, в свою очередь, сократились в среднем на 15%.

Топ-10 игрушек марта

Конструкторы

Бизиборды

Наборы для рисования

Кукольные домики

Детские коврики

Роботизированные игрушки

Машинки

Детский транспорт

Куклы и аксессуары для них

Настольный хоккей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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