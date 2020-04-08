2020-04-08T13:47:37+03:00
Общество

В Вологде запустили производство защитных масок

Шить популярные изделия будут Вологодский текстильный комбинат и предприятие по производству матрасов
Кирилл НИФАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Текстильщики перепрофилировали производство с выпуска сатина на муслиновую ткань. Из нее, сложенной в 4 раза, шьют многоразовые маски. Ежемесячно комбинат будет выпускать 60 тысяч погонных метров ткани, из которой можно сшить 750 тысяч масок.

Производители матрасов для пошива масок используют нетканое полотно спанбонд, с обеих сторон имеющее различную плотность. Продукция уже прошла добровольную сертификацию.

«Следующим шагом станет сертификация для обеспечения масками учреждений здравоохранения и аптек. В ускоренном порядке регионам это помогает сделать Минпромторг, и мы воспользуемся такой возможностью», - сказал Олег Кувшинников, посетивший во вторник предприятие.

По его словам, потребность в средствах индивидуальной защиты сейчас колоссальна, ежедневно в органы власти поступают десятки обращений с просьбой организовать поставки защитных средств в нужном объеме.

«Я восхищен нашим бизнесом, который мгновенно перестраивается под потребности рынка. В первую очередь масками мы обеспечим группы риска: волонтеров, сотрудников полиции, а также предприятия и организации, которые продолжили работу в условиях карантина для обеспечения продовольственной безопасности и стабильности экономики региона», - отметил губернатор.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолёт, летящий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги
Кого и как будут штрафовать в Москве за нарушение самоизоляции: Штрафы за повторный проступок достигают 5 тысяч рублей
Mail.ru поможет занять детей в период карантина
В Совфеде прокомментировали ситуацию с оплатой студенческих общежитий из-за коронавируса
ВОЗ: Европе пока что не следует ослаблять меры изоляции
Российские авиакомпании снизили перевозки в марте до 6,57 миллиона человек из-за COVID-19
В Роструде рассказали, за что могут уволить в период пандемии коронавируса
"Отметиться-то надо": Космонавт Федор Юрчихин прокомментировал указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Учителя назвали основные сложности в дистанционном обучении
В Ростуризме объяснили, что делать путешественникам с оплаченными турами в период пандемии коронавируса
Кремль: Путин выступит с "большим и содержательным" вступительным словом перед селектором с губернаторами
Курс евро на 9 апреля 2020: официальные данные ЦБ России
Курс доллара на 9 апреля 2020: официальные данные ЦБ России
В Роспотребнадзоре дали советы, как организовать рабочее место для школьника на удаленке
В Вологде запустили производство защитных масок
На Украине предложили спасать пациентов осложнениями от коронавируса с помощью полиэтиленовых пакетов
В Италии обрушился автомобильный мост