В Вологде запустили производство защитных масок

8 Апр 2020 2020-04-08T13:47:37+03:00

Шить популярные изделия будут Вологодский текстильный комбинат и предприятие по производству матрасов

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Текстильщики перепрофилировали производство с выпуска сатина на муслиновую ткань. Из нее, сложенной в 4 раза, шьют многоразовые маски. Ежемесячно комбинат будет выпускать 60 тысяч погонных метров ткани, из которой можно сшить 750 тысяч масок.

Производители матрасов для пошива масок используют нетканое полотно спанбонд, с обеих сторон имеющее различную плотность. Продукция уже прошла добровольную сертификацию.

«Следующим шагом станет сертификация для обеспечения масками учреждений здравоохранения и аптек. В ускоренном порядке регионам это помогает сделать Минпромторг, и мы воспользуемся такой возможностью», - сказал Олег Кувшинников, посетивший во вторник предприятие.

По его словам, потребность в средствах индивидуальной защиты сейчас колоссальна, ежедневно в органы власти поступают десятки обращений с просьбой организовать поставки защитных средств в нужном объеме.

«Я восхищен нашим бизнесом, который мгновенно перестраивается под потребности рынка. В первую очередь масками мы обеспечим группы риска: волонтеров, сотрудников полиции, а также предприятия и организации, которые продолжили работу в условиях карантина для обеспечения продовольственной безопасности и стабильности экономики региона», - отметил губернатор.