Кремль: Путин выступит с "большим и содержательным" вступительным словом перед селектором с губернаторами

8 Апр 2020 2020-04-08T14:04:46+03:00

В среду, 8 апреля, состоится продолжительное и масштабное, по заявлению Кремля, селекторное совещание по проблемам распространения коронавирусной инфекции. Фото: REUTERS

Совещание с главами регионов будет продолжительным и масштабным

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Российский президент Владимир Путин намерен выступить с "большим вступительным словом", которое "будет содержательное и объемное", перед селектором с губернаторами. Об этом сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В среду, 8 апреля, состоится продолжительное и масштабное, по заявлению Кремля, селекторное совещание по проблемам распространения коронавирусной инфекции. В режиме видеоконференции Владимир Путин обсудит актуальные вопросы темы с руководителями субъектов России, на связи будет все руководство правительства и администрации российского лидера.

- В круг обсуждаемых вопросов войдет все, что связано с борьбой с коронавирусной инфекцией в стране. Обсудят готовность регионов по разным позициям, проблемы и пути их решения. Перед селектором президент выступит с большим, содержательным и объемным вступительным словом, - сообщил официальный представитель Кремля.

Выступление должно транслироваться по телевидению. Песков отметил, что, вероятнее всего, публичными станут и доклады совещания, хотя его и планируют проводить «в обычном рабочем режиме».

На селекторном совещании с президентом с докладами будут выступать московский мэр Сергей Собянин, глава Московской области Андрей Воробьев, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы еще семи субъектов России. Они будут участвовать в видеоконференции из своих рабочих кабинетов.

Также примут участие в совещании председатель российского правительства Михаил Мишустин, руководитель президентской администрации Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов и другие представители Кремля и Правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU