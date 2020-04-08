Путин сообщил об автоматическом продление паспортов и водительских прав
Президент России Владимир Путин сообщил необходимости автоматически продлить паспорта и водительские права. Документы продлят не менее чем на 3 месяца. По словам главы государства, такая мера необходима, чтобы люди не ходили по инстанциям в условиях распространения коронавируса.
Соответствующие поручение он дал правительству на совещании в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.
«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство <...> отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца», - сказал российский лидер.
Как писал сайт kp.ru в своем обращении к главам регионов президент рассказал о новых мерах поддержки россиян в условиях коронавируса. Среди них: выплаты 3 тысяч семьям с детьми, спецвыплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, а также льготы бизнесу
ИСТОЧНИК KP.RU