2020-04-08T17:10:03+03:00
Общество

Самолёт с россиянами вылетел из Мальдив в Москву

На Мальдивах осталось около 300 граждан России, планировавших вернуться на родину
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самолёт с россиянами вылетел из Мальдив в МосквуСамолёт с россиянами вылетел из Мальдив в МосквуФото: Иван ВИСЛОВ
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Самолёт со 177 россиянами на борту вылетел из Мале (Мальдивы) в Москву. Об этом сообщил посол России на Шри-Ланке Юрий Материй.

«Рейс Аэрофлота SU-321 вылетел из Мале в Москву около трех часов по местному времени (около 13.00 мск). На борту находится 177 российских граждан» - цитирует РИА Новости слова дипломата.

На данный момент на Мальдивах осталось около 300 граждан России, планировавших вернуться на родину.

Напомним, 4 апреля правительство приостановило осуществление вывозных рейсов в Россию. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости взять «тайм-аут» по вывозу граждан для того, чтобы в течение двух дней составить «четкий график» и четко представлять, кто, в каком количестве и куда должен прилететь.

Вывоз возобновился 6 апреля, когда были совершены первые два рейса: из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород. Накануне сайт сообщал о том, что 8 апреля самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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