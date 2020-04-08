Андрей Турчак: Президент поддержал позицию «Единой России» по расширению возможностей использования «ипотечных каникул»

8 Апр 2020 2020-04-08T18:06:13+03:00

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«Единая Россия» подготовила пакет предложений по защите предприятий и их сотрудников во время пандемии коронавируса. Об этом 8 апреля рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он также прокомментировал обращение президента Владимира Путина к гражданам страны, отметив, что глава государства поддержал предложенную ранее «Единой Россией» инициативу по введению «ипотечных каникул».

- Президент России Владимир Путин в своем видеообращении поддержал позицию «Единой России» по расширению возможностей использования «ипотечных каникул». Принципиально важно сегодня помочь людям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, - отметил Андрей Турчак.

Владимир Путин также дал поручение правительству РФ и Центробанку в течение пяти дней разработать программу дополнительной поддержки предприятий. Она должна помочь бизнесу сохранить рабочие места и занятость сотрудников.

- «Единая Россия» подготовила свои предложения по защите предприятий и их сотрудников и уже завтра направит их премьер-министру Михаилу Мишустину, - отметил Андрей Турчак.

Ранее «Единая Россия» предложила правительству РФ увеличить размер ипотеки для «кредитных каникул». Так, партия считает, что нужно увеличить максимальный размер кредита, при котором заемщик может обратиться в банки или другую организацию с просьбой о предоставлении «ипотечных каникул». Представители «Единой России» аргументируют свое предложение тем, что в крупных городах недвижимость стоит дороже. Соответственно, люди занимают на ее покупку суммы, которые на порядок выше, чем в среднем по стране. Если условия, по которым предоставляется отсрочка, не изменить, для многих россиян «ипотечные каникулы» останутся недоступными.