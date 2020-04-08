2020-04-08T18:06:13+03:00
Политика

Андрей Турчак: Президент поддержал позицию «Единой России» по расширению возможностей использования «ипотечных каникул»

Секретарь Генсовета партии прокомментировал обращение главы государства
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Cекретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.Cекретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Изменить размер текста:

«Единая Россия» подготовила пакет предложений по защите предприятий и их сотрудников во время пандемии коронавируса. Об этом 8 апреля рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он также прокомментировал обращение президента Владимира Путина к гражданам страны, отметив, что глава государства поддержал предложенную ранее «Единой Россией» инициативу по введению «ипотечных каникул».

- Президент России Владимир Путин в своем видеообращении поддержал позицию «Единой России» по расширению возможностей использования «ипотечных каникул». Принципиально важно сегодня помочь людям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, - отметил Андрей Турчак.

Владимир Путин также дал поручение правительству РФ и Центробанку в течение пяти дней разработать программу дополнительной поддержки предприятий. Она должна помочь бизнесу сохранить рабочие места и занятость сотрудников.

- «Единая Россия» подготовила свои предложения по защите предприятий и их сотрудников и уже завтра направит их премьер-министру Михаилу Мишустину, - отметил Андрей Турчак.

Ранее «Единая Россия» предложила правительству РФ увеличить размер ипотеки для «кредитных каникул». Так, партия считает, что нужно увеличить максимальный размер кредита, при котором заемщик может обратиться в банки или другую организацию с просьбой о предоставлении «ипотечных каникул». Представители «Единой России» аргументируют свое предложение тем, что в крупных городах недвижимость стоит дороже. Соответственно, люди занимают на ее покупку суммы, которые на порядок выше, чем в среднем по стране. Если условия, по которым предоставляется отсрочка, не изменить, для многих россиян «ипотечные каникулы» останутся недоступными.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Нашу страну это минует": Врач Симон Мацкеплишвили рассказал, что Россия идет по благополучному сценарию с копонавирусом
«В сказку - из дома»: волонтеры будут читать детям книги по телефону горячей линии
Андрей Турчак: Президент поддержал позицию «Единой России» по расширению возможностей использования «ипотечных каникул»
Специалист рассказал, как пожилые люди заражаются коронавирусом
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучению
Центробанк: «истощенность» российской экономики может привести ко второй вспышке коронавируса
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти больниц в Москве
Самолёт с россиянами вылетел из Мальдив в Москву
"Выбора сейчас нет": Путин призвал россиян соблюдать режим изоляции
Иммунолог рассказал, защищает ли от коронавируса привика против туберкулеза