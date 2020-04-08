В Ассоциации туроператоров рассказали, ждет ли Россию срыв туристического сезона

8 Апр 2020 2020-04-08T18:47:08+03:00

Вице-президент Ассоциации Дмитрий Горин сообщил, что турагентства планируют свою деятельность уже на третий-четвертый квартал этого года

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Вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал, что ждет российских туроператоров в предстоящий туристический сезон. По его словам, сейчас во всем мире полностью приостановлен как внутренний, так и выездной туризм.

При этом, туроператоры не знают, когда временные ограничения по закрытию границ и выдаче виз будут сняты. Поэтому свою деятельность они планируют уже на третий-четвертый квартал этого года.

- И в этой ситуации, к сожалению, можно планировать только будущие путешествия. И, наверное, мы уже свои планы строим уже и на третий-четвертый квартал этого года, потому что мы не понимаем, насколько долго это продлится, - рассказал Горин в интервью радио "Комсомольская правда".

Напомним, к 8 апреля в России зафиксировано 8672 случаев заболевания, 63 человека умерло. За последние сутки заболели 1175 человек, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU