В Ассоциации туроператоров рассказали, ждет ли Россию срыв туристического сезона
Вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал, что ждет российских туроператоров в предстоящий туристический сезон. По его словам, сейчас во всем мире полностью приостановлен как внутренний, так и выездной туризм.
При этом, туроператоры не знают, когда временные ограничения по закрытию границ и выдаче виз будут сняты. Поэтому свою деятельность они планируют уже на третий-четвертый квартал этого года.
- И в этой ситуации, к сожалению, можно планировать только будущие путешествия. И, наверное, мы уже свои планы строим уже и на третий-четвертый квартал этого года, потому что мы не понимаем, насколько долго это продлится, - рассказал Горин в интервью радио "Комсомольская правда".
Напомним, к 8 апреля в России зафиксировано 8672 случаев заболевания, 63 человека умерло. За последние сутки заболели 1175 человек, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU
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