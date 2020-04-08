2020-04-08T19:27:40+03:00
В мире

Трамп позвал избирателей Сандерса в свою Республиканскую партию

Глава Белого дома отреагировал на выход сенатора от Демократической партии из президентской гонки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп позвал избирателей Сандерса в свою Республиканскую партиюТрамп позвал избирателей Сандерса в свою Республиканскую партиюФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на решение сенатора Берни Сандерса, представляющего демократов, покинуть президентскую гонку и сообщил, что уже позвал его избирателей к себе в Республиканскую партию.

Как писал сайт kp.ru, ранее Сандерс сообщил, что покидает гонку, потому что у него нет шансов стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

«Вау, Берни не хочет отказываться от своих делегатов и хочет больше их! О чем это все? (…) Народ Берни должен прийти в Республиканскую партию, ТОРГОВЛЯ!», - написал Трамп в своем Twitter.

Глава Белого дома также поблагодарил сенатора от штата Массачусетс демократ Элизабет Уоррен, которая раньше также покинула президентскую гонку. По его словам, «если бы не она, Берни выиграл бы почти каждый штат в супервторнике».

Напомним, что в ходе супервторника в демократических праймериз победу одержал главный конкурент Сандерса по партии - бывший вице-президент США Джо Байден, выигрышей в девяти штатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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