Трамп позвал избирателей Сандерса в свою Республиканскую партию

8 Апр 2020 2020-04-08T19:27:40+03:00

Глава Белого дома отреагировал на выход сенатора от Демократической партии из президентской гонки

Изменить размер текста: A A

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на решение сенатора Берни Сандерса, представляющего демократов, покинуть президентскую гонку и сообщил, что уже позвал его избирателей к себе в Республиканскую партию.

Как писал сайт kp.ru, ранее Сандерс сообщил, что покидает гонку, потому что у него нет шансов стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

«Вау, Берни не хочет отказываться от своих делегатов и хочет больше их! О чем это все? (…) Народ Берни должен прийти в Республиканскую партию, ТОРГОВЛЯ!», - написал Трамп в своем Twitter.

Глава Белого дома также поблагодарил сенатора от штата Массачусетс демократ Элизабет Уоррен, которая раньше также покинула президентскую гонку. По его словам, «если бы не она, Берни выиграл бы почти каждый штат в супервторнике».

Напомним, что в ходе супервторника в демократических праймериз победу одержал главный конкурент Сандерса по партии - бывший вице-президент США Джо Байден, выигрышей в девяти штатах.

ИСТОЧНИК KP.RU