2020-03-04T08:32:25+03:00
В мире

Трамп и Байден лидируют на праймериз своих партий

Действующий президент США выиграл первичные выборы республиканцев в 11 штатах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп и Байден лидируют на праймериз своих партийТрамп и Байден лидируют на праймериз своих партийФото: REUTERS
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По предварительным итогам первичных выборов в «супервторник», победу на праймериз в своих партиях одерживают демократ, вице-президент США Джо Байден и республиканец, действующий лидер Штатов Дональд Трамп.

По данным агентства Associated Press (AP), глава Белого дома выиграл праймериз республиканцев в 11 штатах, в том числе в самом крупном – Калифорния.

Байден одержал победу в девяти штатах. На демократических праймериз он набирает 99 делегатов, в то время как его главный соперник, сенатор США Берни Сандерс только 49.

Напомним, накануне бывший мэр американского города Саут-Бенд штата Индиана Пит Буттиджич решил отказаться от участия в выборах и поддержал кандидатуру Байдена. Демократы опасаются, что Сандерс с его левыми взглядами не сможет противостоять Трампу.

В «супервторник», 3 марта, в 14 американских штатах проходят праймериз, то есть первичные выборы, на которых избирают делегатов на предстоящий национальный съезд партий. Они должны поддержать того или иного претендента на выдвижение кандидатом на президентских выборах, которые должны состоятся в США 3 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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