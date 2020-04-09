9 Апр 2020 2020-04-08T23:12:43+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших из-за коронавируса в России на 9 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в России на 9 апреля 2020 года составило 580 человек. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф. За последние сутки в стране были выписаны из больниц 86 человек. Все они чувствуют себя удовлетворительно.

Всего в России число инфицированных covid-19 увеличилось на 1 175 человек, достигнув отметки по числу заболевших 8 672.

Между тем, российские власти делают все необходимое, чтобы предотвратить распространение вируса на территории страны среди населения. До 30 апреля в государстве все дни объявлены нерабочими, с сохранением заработной планы. Об этом ранее сообщил с своем обращении к нации президент Владимир Путин.

К слову, накануне, 8 апреля, глава Российской Федерации провел совещание с совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса. Путин отметил, что будет лично следить за ситуацией с болезнью в субъектах РФ. Напомним, что режим повышенной самоизоляции в России продлится до 30 апреля 2020 года. Гражданам рекомендовано не покидать свои дома без необходимости, тщательно мыть руки с мылом, а в случае возникновения признаков ОРВИ немедленно вызвать врачей на дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU