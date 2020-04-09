Число выздоровевших от коронавируса в России на 9 апреля 2020 года составило 580 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 9 апреля 2020 года составило 580 человек. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф. За последние сутки в стране были выписаны из больниц 86 человек. Все они чувствуют себя удовлетворительно.
Всего в России число инфицированных covid-19 увеличилось на 1 175 человек, достигнув отметки по числу заболевших 8 672.
Между тем, российские власти делают все необходимое, чтобы предотвратить распространение вируса на территории страны среди населения. До 30 апреля в государстве все дни объявлены нерабочими, с сохранением заработной планы. Об этом ранее сообщил с своем обращении к нации президент Владимир Путин.
К слову, накануне, 8 апреля, глава Российской Федерации провел совещание с совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса. Путин отметил, что будет лично следить за ситуацией с болезнью в субъектах РФ. Напомним, что режим повышенной самоизоляции в России продлится до 30 апреля 2020 года. Гражданам рекомендовано не покидать свои дома без необходимости, тщательно мыть руки с мылом, а в случае возникновения признаков ОРВИ немедленно вызвать врачей на дом.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»