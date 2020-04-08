Путин прокомментировал вопрос ограничения транспорта в регионах
В ходе совещания с губернаторами президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос ограничения транспорта в регионах. По его словам, необходимо оценить, насколько это необходимо для борьбы с коронавирусом и не вредит ли такая мера экономике.
«Когда сейчас было сказано, что принимаются меры, скажем, ограничительные, связанные с движением транспорта, надо посмотреть, что это такое. Насколько это необходимо с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией и не является ли это вредным для экономики самого региона, соседей, да и всей стран», - заявил глава государства.
Путин поручил проанализировать целесообразности принятия «тех или других мер» и дать соответствующие рекомендации.
Как писал сайт kp.ru, российский лидер заявил, что даже в условиях борьбы с коронавирусом нельзя полностью останавливать экономику, а также закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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