Мишустин предупредил о серьезном ударе по бюджету России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России. Это напрямую связано с ситуацией распространения коронавируса в мире и в стране.
По его словам, в текущем году Россия недополучит нефтегазовые и многие другие доходы, пополняющие бюджет страны.
- Ситуация довольно стремительно меняется и возникают новые проблемы. Принятый список мер по поддержке экономики страны, возможно, придется актуализировать и думать о том, что следует еще предпринять, - заявил премьер.
Также он отметил, что Правительство следит за ситуацией каждый день, а также реагирует и немедленно принимает меры, разрабатывая дополнительные решения для стабилизации.
Председатель правительства добавил, что на данный момент власти рассчитывают на содействие депутатов. Он обратился к парламентариям с просьбой как можно скорее подготовить и направить предложения по поддержке экономики в условиях пандемии.
- Не следует забывать, что мы серьезно недополучим нефтегазовых и других доходов в связи с коронавирусом в мире и в стране. Это очень серьезный будет удар для бюджета России, - цитируют слова премьера РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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