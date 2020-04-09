2020-04-09T09:38:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Его возглавили главврачи стационаров, специализирующихся на лечении COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
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Врачи выступили с инициативой создания единой системы для больниц, лечащих коронавирус и пневмонию и отказаться от их разделенияВрачи выступили с инициативой создания единой системы для больниц, лечащих коронавирус и пневмонию и отказаться от их разделенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом. В него вошли главные врачи коронавирусных стационаров. Врачи выступили с инициативой создания единой системы для больниц, лечащих коронавирус и пневмонию и отказаться от их разделения.

Большинство случаев заболевания пневмонией сейчас вызвано коронавирусом.

- Кроме того, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена, - уточнил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Также Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов. Так, если при госпитализации у пациента ещё нет результатов теста, а в приёмном отделении Компьютерная томография выявляет у него признаки коронавируса, то его переводят в стационар и лечат как заражённого коронавирусом.

Приказ об изменении маршрутизации и диагностики пациентов подписали в Департаменте здравоохранения, сообщил его руководитель Алексей Хрипун.

Также отмечается, что пациентов с коронавирусом в настоящий момент принимают 13 московских стационаров и продолжается подготовка других больниц также для приёма заражённых COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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