В Беларуси манекены с лицами болельщиков наблюдали за футбольным матчем между "Динамо" и "Шахтёром"

9 Апр 2020 2020-04-09T10:36:06+03:00

В Беларуси трибуны футбольного поля во время матча между "Динамо" и "Шахтёром" в Бресте заполнили манекенами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страна остаётся единственной в Европе, где не отменили розыгрыш национальных турниров

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В Беларуси трибуны футбольного поля во время матча между "Динамо" и "Шахтёром" в Бресте заполнили манекенами. Вместо лиц у них были фотографии болельщиков, которые приобрели себе виртуальный билет за две тысячи российских рублей. Манекены были одеты в формы различных команд и игроков, сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, Беларусь остаётся последней европейской страной, не отменившей розыгрыш национальных турниров.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду улыбаясь поприветствовал невидимых фанатов и дал им пять. Тур чемпионата Италии с "Интером" проходил без фанатов из-за вспышки коронавируса.

Для спортсмена эта игра стала тысячной в карьере.

На сайте также сообщали, что в начале марта УЕФА запретил футболистам пожимать руки перед игрой, а футболисты в Италии объявили забастовку.

За футбольным матчем в Бресте вместо болельщиков "наблюдали" манекены .

ИСТОЧНИК KP.RU