В Беларуси манекены с лицами болельщиков наблюдали за футбольным матчем между "Динамо" и "Шахтёром"
В Беларуси трибуны футбольного поля во время матча между "Динамо" и "Шахтёром" в Бресте заполнили манекенами. Вместо лиц у них были фотографии болельщиков, которые приобрели себе виртуальный билет за две тысячи российских рублей. Манекены были одеты в формы различных команд и игроков, сообщила пресс-служба клуба.
Напомним, Беларусь остаётся последней европейской страной, не отменившей розыгрыш национальных турниров.
Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду улыбаясь поприветствовал невидимых фанатов и дал им пять. Тур чемпионата Италии с "Интером" проходил без фанатов из-за вспышки коронавируса.
Для спортсмена эта игра стала тысячной в карьере.
На сайте также сообщали, что в начале марта УЕФА запретил футболистам пожимать руки перед игрой, а футболисты в Италии объявили забастовку.
За футбольным матчем в Бресте вместо болельщиков "наблюдали" манекены .
ИСТОЧНИК KP.RU