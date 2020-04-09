2020-04-09T10:36:06+03:00
В мире

В Беларуси манекены с лицами болельщиков наблюдали за футбольным матчем между "Динамо" и "Шахтёром"

Страна остаётся единственной в Европе, где не отменили розыгрыш национальных турниров
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В Беларуси трибуны футбольного поля во время матча между "Динамо" и "Шахтёром" в Бресте заполнили манекенамиВ Беларуси трибуны футбольного поля во время матча между "Динамо" и "Шахтёром" в Бресте заполнили манекенамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Беларуси трибуны футбольного поля во время матча между "Динамо" и "Шахтёром" в Бресте заполнили манекенами. Вместо лиц у них были фотографии болельщиков, которые приобрели себе виртуальный билет за две тысячи российских рублей. Манекены были одеты в формы различных команд и игроков, сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, Беларусь остаётся последней европейской страной, не отменившей розыгрыш национальных турниров.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду улыбаясь поприветствовал невидимых фанатов и дал им пять. Тур чемпионата Италии с "Интером" проходил без фанатов из-за вспышки коронавируса.

Для спортсмена эта игра стала тысячной в карьере.

На сайте также сообщали, что в начале марта УЕФА запретил футболистам пожимать руки перед игрой, а футболисты в Италии объявили забастовку.

За футбольным матчем в Бресте вместо болельщиков "наблюдали" манекены .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Половина новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет
Число заражённых коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек
Число умерших от коронавируса в России 9 апреля увеличилось на 13
Роспотребнадзор: Тест на коронавирус можно сдать в лабораториях ведомства, а также 200 государственных и 22 частных
На время самоизоляции цены на аренду домов подскочили на треть
В Беларуси манекены с лицами болельщиков наблюдали за футбольным матчем между "Динамо" и "Шахтёром"
Пилот нарисовал в небе пасхального кролика
В Москве 11 вылечившихся от коронавируса пациентов стали донорами плазмы для лечения COVID-19
Южная Корея приостановит безвизовый режим для 90 стран, включая Россию
Курс рубля 9 апреля 2020 года: доллар опустился ниже 74 рублей впервые с 17 марта, евро опустился до 81 рубля
Роспотребнадзор: Роста числа внебольничных пневмоний в России нет
В Бразилии новорождённый c коронавирусом умер на 4 день жизни
Число выздоровевших от коронавируса в Москве 9 апреля увеличилось до 313 человек
Bloomberg: Ущерб мировой экономике от коронавируса составит 5 триллионов долларов
Опубликован тест, переживут ли ваши легкие коронавирус
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Власти Саудовской Аравии взяли на себя выплату зарплат компаний на время пандемии коронавируса
Россияне младше 23 лет оказались самыми подготовленными к экономическому кризису