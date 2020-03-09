УЕФА запретил футболистам пожимать руки перед игрой, а футболисты в Италии объявили забастовку

Календари спортивных соревнований трещат по швам. Соревнования за Кубки мира в разных зимних видах спорта сворачиваются раньше времени. Так у горнолыжников отменили финал Кубка мира, который должен был пройти на севере Италии в Кортина д Апеццо. И сам кубок теперь разыграют чисто математически — подсчитают, кто больше набрал очков на разных этапах в течении сезона. Но еще более печальную картину представляют сейчас футбольные стадионы Италии. В воскресенье главный матч сезона «Ювентус» - «Интер» (2:0), где во многом решалось чемпионство, проходил при пустых трибунах. Гулкие удары по мячу, отдельные выкрики футболистов и никакого драйва. Даже голевой пас Роналду и шедевральный гол Паулу Дибалы не спасают игру, похожую на тренировку.

Впрочем, весь чемпионат Италии могут прервать, что последний раз случалось во время Второй мировой войны. Еще 8 марта министр спорта Италии Винченцо Спадафора потребовал отменить все матчи Серии А. Федерация футбола Италии приняла решение не останавливать первенство, на что ассоциация футболистов Италии объявила забастовку...

В других странах пока футболисты играют при зрителях. Но вот в понедельник появилась еще одна новость: игрокам запретили обмениваться рукопожатиями с соперниками и арбитрами перед матчем во всех турнирах, проходящих под эгидой УЕФА. А это касается и нашего чемпионата. Правда, как будут наказывать за нарушение протокола — желтой или красной карточкой — в релизе не сообщается. При этом не непонятно, как это поможет препятствовать распространению заразы на поле, ведь те же футболисты потом будут полтора часа бегать рядом, толкаться и дышать друг на друга, а иногда и сталкиваться головами.

А в это время сыпятся новости об отмене множества соревнований и на других континентах. Отменен чемпионат мира по хоккею среди женщин в Канаде. Перенесен один из крупнейших теннисных турниров в американском Индиан-Уэллсе. И, похоже, это только стартовый разбег...

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