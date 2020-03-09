2020-03-09T19:32:55+03:00
В мире

Роналду дал пять несуществующим фанатам перед матчем с "Интером"

Из-за коронавируса в Италии чемпионат проходит при пустых трибунах
Ася КУЗНЕЦОВА
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду улыбаясь поприветствовал невидимых фанатов и дал им пятьНападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду улыбаясь поприветствовал невидимых фанатов и дал им пятьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду улыбаясь поприветствовал невидимых фанатов и дал им пять.

Напомним, что 26-го тура чемпионата Италии с "Интером" проходила без болельщиков из-за вспышки коронавируса в стране. Для Роналду эта встреча стала тысячной в карьере.

"Ювентус" победил в матче со счетом 2:0.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что УЕФА запретил футболистам пожимать руки перед игрой, а футболисты в Италии объявили забастовку.

Также на сайте писали, что число заболевших в Италии приближается к шести тысячам, а умерших - к трем сотням. Заражены губернатор Пьемонта Альберто Чирио и губернатор Лацио Никола Дзингаретти.

Север страны изолирован, полиция патрулирует улицы, а всем, у кого температура выше 37 градусов, запрещено покидать дом. По всей Италии теперь люди не могут приближаться друг к другу больше чем на метр.

Роналду приветствует воображаемых фанатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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