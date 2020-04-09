Прогулки с чужой собакой во время карантина увеличит риск заражения коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T12:00:06+03:00

В столице в последнее время появились предложения взять в аренду животное, чтобы можно было выходить на прогулку

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С введением режима самоизоляции и запретом на свободное передвижение, в столице появилась новая услуга – догшеринг. Можно взять в аренду собаку, чтобы иметь основание для выхода на улицу. Выгуливать домашнее животное не запрещается, но на строго ограниченной территории.

Эксперты сходятся во мнении, что брать в аренду животное в сложившейся эпидемиологической обстановке опасно. Не исключено, что животное побывало у нескольких человек и кто-то из них может являться носителем коронавируса. Частички патогена могут попасть на шерсть животного и распространяться далее.

— Факт выгула собаки несколькими людьми действительно повышает вероятность заражения. Если больной человек коснется носа, а затем погладит собаку, вирус невольно может подхватить и человек, решивший приласкать животное. Таким образом, особенно опасны собаки больных людей, — сообщил «Известиям» главный врач ветклиники «Спутник», председатель Союза специалистов по диагностике генетических заболеваний Илья Середа.

Это правило актуально и для домашних питомцев, которых не сдают в аренду. Но специалисты предупреждают, что вовсе не стоит сразу хвататься за антисептики. Достаточно простого шампуня, который смоет вирус с шерсти. К тому же ежедневное мытье вредно для собак. Лучше ограничиться тем, что протереть лапы.

Тем временем ветеринары отметили еще ону тенденцию. После новостей о том, что животные могут переносить коронавирус, а в некоторых случаях и болеть им, многие решили избавиться от питомцев. Российский инфекционист Владимир Никифоров призвал жителей страны не усыплять домашних животных из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Специалист подчеркнул, что кошки и собаки не могут заразить человека, пишет "Дни.ру".

Ранее сообщалось, что в Москве с 30 марта указом мэра ввели новые правила: полная самоизоляция, выход из дома только по уважительной причине - на работу, в больницу, за продуктами, в аптеку или банк. А также - внимание! - выгул собаки. Но только в 100 метрах от дома. Зато ограничений по времени никаких нет. рынок откликнулся и предложил тем, у кого питомца нет, взять его в аренду за 500 - 1000 рублей за полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU