Москвичам предлагают взять в аренду питомца для прогулки во время домашнего режима

31 Март 2020 2020-03-31T10:52:57+03:00

Жителям столицы предлагают взять в аренду домашнего питомца, чтобы быдли основания для прогулки во время домашнего режима Фото: EAST NEWS

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В столице ввели ограничения, которые должны помочь в борьбе с коронавирусом. Жителям столицы не рекомендовано отходить от домов на расстояние в 100 метров. Этой дистанции должно хватить, чтобы вынести мусор или погулять с домашним питомцем.

Рынок сразу же отреагировал на новые условия и в Сети появились необычные объявления. Тем жителям столицы, которые не обзавелись четвероногим другом, предлагается взять его в аренду. Четвероногие друзья сдаются с почасовой оплатой и залогом.

За компанию придется выложить от 800 до 1000 рублей в час. А чтобы хозяин питомца был уверен в возврате – отдать залог в 5000 рублей.

- За час необходимо заплатить 1 тыс. рублей. Мы привезем собаку сами, и, чтобы во время прогулки к вам не было вопросов относительно его документов, мы оставим своего человека, который будет сопровождать. Если вам некомфортно, то придется оставить залог в размере 5 тыс. рублей. Если нужно куда-то зайти, то для этого есть специальная переносная сумка, — рассказала «Известиям» пользователь Avito Татьяна.

Она одна из тех, кто предлагает услуги по сдаче питомцев в аренду.

Еще один предприниматель по имени Юрий везти питомца не готов, но с удовольствием передаст его желающим в районе Перово.

Час прогулки с его лабрадором обойдется в 800 рублей, и еще 3 тыс. рублей придется оставить в качестве залога.

Кстати, на сайте объявлений можно найти не только животных, но и пропуски на свободное передвижение по Москве. То, что механизм получения документа и его внешний вид пока не известны, продавцов это не останавливает. Заполучить бумагу можно всего за 100 рублей, пишет Утро.ру.

Другие находчивые граждане предлагают услуги по доставке продуктов из магазина за 300–600 рублей в объеме от 2 до 10 кг и более.

Что касается сообщений о комендантском часе, то он не введен в столице. Для принятия такого режима нужны очень весомые обстоятельства: введение чрезвычайного или военного положения. В Москве такого не было, вспоминается только Олимпиада-80, когда столица фактически была закрыта. Людей без прописки просили выехать, въехать в город было нельзя. У всех проверяли регистрацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU