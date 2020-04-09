Генпрокуратура потребовала заблокировать интернет-сообщество, где призывали отказаться от самоизоляции из-за коронавируса
Специалисты Генеральной прокуратуры РФ нашли сообщество в социальной сети «ВКонтакте», участники которого размещали фейки о коронавирусной инфекции, пропагандировали отказ от изоляции и призывали сжигать инфицированных. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.
По словам представителей Генпрокуратуры недостоверные данные, которые публиковали в интернет-сообществе, создавали угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности. На просторах соцсети «ВКонтакте» специалисты нашли сообщество, в котором размещали ложную информацию о количестве заболевших, призывали участников не соблюдать меры самоизоляции и выйти на улицы для демонстрации несогласия с требования властей.
Один из пользователей «Дмитрий Ложкин» оставил под постом с призывами комментарий, в котором требовал сжигать людей, зараженных коронавирусной инфекцией, вместо их госпитализации.
Прокуратура уже поставила вопрос о возбуждении уголовного дела и потребовала заблокировать доступ в интернет-сообщество.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Генпрокуратура выявила фейки о коронавирусе в пяти регионах страны. Недостоверная информация была опубликована в ряде интернет-сообществ в Facebook, Instagram и «Вконтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU
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