2020-04-09T12:11:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Генпрокуратура потребовала заблокировать интернет-сообщество, где призывали отказаться от самоизоляции из-за коронавируса

В России продолжается работа по пресечению распространения фейков о COVID-19
Ксения АНУФРИЕВА
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Один из пользователей «Дмитрий Ложкин» оставил под постом с призывами комментарий, в котором требовал сжигать людей, зараженных коронавирусjvОдин из пользователей «Дмитрий Ложкин» оставил под постом с призывами комментарий, в котором требовал сжигать людей, зараженных коронавирусjvФото: REUTERS
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Специалисты Генеральной прокуратуры РФ нашли сообщество в социальной сети «ВКонтакте», участники которого размещали фейки о коронавирусной инфекции, пропагандировали отказ от изоляции и призывали сжигать инфицированных. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

По словам представителей Генпрокуратуры недостоверные данные, которые публиковали в интернет-сообществе, создавали угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности. На просторах соцсети «ВКонтакте» специалисты нашли сообщество, в котором размещали ложную информацию о количестве заболевших, призывали участников не соблюдать меры самоизоляции и выйти на улицы для демонстрации несогласия с требования властей.

Один из пользователей «Дмитрий Ложкин» оставил под постом с призывами комментарий, в котором требовал сжигать людей, зараженных коронавирусной инфекцией, вместо их госпитализации.

Прокуратура уже поставила вопрос о возбуждении уголовного дела и потребовала заблокировать доступ в интернет-сообщество.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Генпрокуратура выявила фейки о коронавирусе в пяти регионах страны. Недостоверная информация была опубликована в ряде интернет-сообществ в Facebook, Instagram и «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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