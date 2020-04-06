Генпрокуратура выявила фейки о коронавирусе в пяти регионах России

6 Апр 2020 2020-04-06T14:27:40+03:00

Ложные сообщения появились в ряде сообществ в Facebook, Instagram и "Вконтакте"

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Генеральная прокуратура России выявила новые фейки о коронавирусе в интернете. Ложная информация была опубликована в ряде публичных сообществ в Facebook, Instagram и "ВКонтакте".

Ее распространяли в пределах пяти регионов страны - Санкт-Петербурге, Татарстане, Чувашской Республике, Пермском крае и Курской области.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU