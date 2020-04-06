Генпрокуратура выявила фейки о коронавирусе в пяти регионах России
Ложные сообщения появились в ряде сообществ в Facebook, Instagram и "Вконтакте"
Изменить размер текста:
Генеральная прокуратура России выявила новые фейки о коронавирусе в интернете. Ложная информация была опубликована в ряде публичных сообществ в Facebook, Instagram и "ВКонтакте".
Ее распространяли в пределах пяти регионов страны - Санкт-Петербурге, Татарстане, Чувашской Республике, Пермском крае и Курской области.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»