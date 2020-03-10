Китайский коронавирус в мире, последние новости на 10 марта 2020 года: фейки распространяются быстрее болезни

Коронавирус проник уже в половину стран земного шара, но по настоящему опасной ситуация является лишь для нескольких государств. В их числе Китай, Италия, Южная Корея, Иран, Франция, Испания, Германия и Япония. На этих территориях болезнь распространяется быстро и поэтому власти закрывают границы, отменяют соревнования и массовые мероприятия.

В России ситуация спокойная, за минувшие сутки в Москве было выявлено лишь трое заболевших. В стране в целом - ни одного. Об этом оперативно информирует оперштаб, опровергая всевозможные слухи "о тысячах заболевших, которые наводнили больницы столицы". В нашей стране, как кажется, фейки распространяются быстрее болезни.

На днях в рунете появились новые "интернет-эксперты". Пользователи сети предположили, что при высокой температуре вирус погибает. Отсюда вывод, что его можно победить посетив баню. Другой обсуждаемый способ народного лечения - крепкий алкоголь. Еще один - курение.

- Все это заблуждения. Эффект бани для профилактики респираторных инфекций не доказан. А в начале болезни высокая температура в парилке повысит нагрузку на организм, который и без того занят борьбой с вирусом, - поясняет врач-инфекционист Иван Коновалов.

С его слов, "продукты распада алкоголя еще больше усилят ее [болезнь] и могут ухудшить состояние человека". Да и сочетать выпивку с таблетками не лучшая идея. Идею "выкурить" вирус из организма можно не обсуждать. К курению специалисты всемирной организации здравоохранения всегда были категоричны.

Кстати, глава этой организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключает риск пандемии коронавируса нового типа. Но он отмечает, что даже в этом случае можно будет взять вирус под контроль. Сейчас же он призвал "к решительным мерам, которые надо предпринимать на ранних стадиях".