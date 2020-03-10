2020-03-10T07:46:07+03:00
В мире

Китайский коронавирус в мире, последние новости на 10 марта 2020 года: фейки распространяются быстрее болезни

Мы собрали последние новости о распространении китайского коронавируса на 10 марта 2020 года [видео]
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
За минувшие сутки в Москве было выявлено лишь трое заболевших.За минувшие сутки в Москве было выявлено лишь трое заболевших.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус проник уже в половину стран земного шара, но по настоящему опасной ситуация является лишь для нескольких государств. В их числе Китай, Италия, Южная Корея, Иран, Франция, Испания, Германия и Япония. На этих территориях болезнь распространяется быстро и поэтому власти закрывают границы, отменяют соревнования и массовые мероприятия.

В России ситуация спокойная, за минувшие сутки в Москве было выявлено лишь трое заболевших. В стране в целом - ни одного. Об этом оперативно информирует оперштаб, опровергая всевозможные слухи "о тысячах заболевших, которые наводнили больницы столицы". В нашей стране, как кажется, фейки распространяются быстрее болезни.

На днях в рунете появились новые "интернет-эксперты". Пользователи сети предположили, что при высокой температуре вирус погибает. Отсюда вывод, что его можно победить посетив баню. Другой обсуждаемый способ народного лечения - крепкий алкоголь. Еще один - курение.

- Все это заблуждения. Эффект бани для профилактики респираторных инфекций не доказан. А в начале болезни высокая температура в парилке повысит нагрузку на организм, который и без того занят борьбой с вирусом, - поясняет врач-инфекционист Иван Коновалов.

С его слов, "продукты распада алкоголя еще больше усилят ее [болезнь] и могут ухудшить состояние человека". Да и сочетать выпивку с таблетками не лучшая идея. Идею "выкурить" вирус из организма можно не обсуждать. К курению специалисты всемирной организации здравоохранения всегда были категоричны.

Кстати, глава этой организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключает риск пандемии коронавируса нового типа. Но он отмечает, что даже в этом случае можно будет взять вирус под контроль. Сейчас же он призвал "к решительным мерам, которые надо предпринимать на ранних стадиях".

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии»: Премьер страны объявил о введении национального карантина
Школы, университеты и фитнес-клубы закрыты, спортивные и культурные мероприятия отменены. Людям запретили покидать регионы проживания без веских причин
Новости 24
Курс доллара на 10 марта 2020: за одну банкноту предлагают 73 рубля
Курс евро на 10 марта 2020: валюта торгуется по 83 рубля
Россия отправит в Иран медицинские маски и халаты для борьбы с коронавирусом
Названы главные опасности для благополучия России от изменения климата
Войска спрячут от шпионов за аэрозольной пеленой
Минобороны заново сформирует «медицинский спецназ»
Депутат Нилов предложил пересмотреть порядок льготной очереди в детсады
Снижение цен на нефть выгодно лишь одной стране. И это не США
Названы самые экономически здоровые регионы России
Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала распространения коронавируса посетил Ухань
Белый дом: Трамп не проходил тестирование на коронавирус - "у него прекрасное здоровье"
Интернет-мошенники крадут деньги в соцсетях по схеме "белый кролик"
Медведев считает, что поправки в Конституцию укрепят суверенитет России
Цена на нефть марки Brent выросла до 35,85 долларов