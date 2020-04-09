Ирина Винер: «К нам пришли результаты повторных тестов на коронавирус – все здоровы»

9 Апр 2020 2020-04-09T12:50:02+03:00

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», что вся команда прошла повторные тесты на коронавирус, и они оказались отрицательными.

«Пришла огромная радость – результаты второго тестирования. Выяснилось, что все живы, здоровы, все нормально, ни у кого ничего не выявлено, ни у детей, ни у взрослых, ни у тренеров, ни у обслуживающего персонала - всего 35 человек. Ведь персонал же тоже запрет с командой – повара, уборщики, все-все живут на базе и не выходят из здания. И такой серьезный режим самоизоляции дал нам положительный результат. Теперь мы можем приступать к полноценным тренировкам» - рассказала Винер kp.ru.

Сборная России по художественной гимнастике – единственная команда, которая осталась на базе в Новогорске после того, как там был обнаружен коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU