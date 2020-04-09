Госэкзамены и защиты дипломов не будут отменять из-за коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T13:42:46+03:00

Министерство образования не собирается отменять в 2020 года государственные экзамены и защиты дипломов в образовательных учреждениях страны из-за коронавируса. Фото: официальный сайт Министерства науки и высшего образования РФ

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Министерство образования не собирается отменять в 2020 года государственные экзамены и защиты дипломов в образовательных учреждениях страны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом 9 апреля заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

- Министерство исходит из того, что все экзамены, даже выпускные или квалификационные, а также защиты дипломов - абсолютное большинство можно организовать онлайн. Как поступление, так и сдачу, - сказал министр.

Напомним, что 9 апреля в 16.00 по московскому времени «Комсомольская правда» и соцсеть TikTok проведут онлайн-трансляцию вместе с Министерством просвещения и ответят на самые главные вопросы, которые волнуют родителей школьников и педагогов. Замглавы ведомства Дмитрий Глушко расскажет, с какими техническими проблемами сталкиваются сейчас учебные заведения и ученики, будут ли повторно переноситься сроки экзаменов для школьников 9 и 11 классов, и не придется ли детям учиться летом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о переносе ОГЭ и ЕГЭ из-за распространения коронавирусной инфекции и рассказал, как и когда пройдут экзамены в России в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU