Песков: Путин пользовался прогнозами экспертов, говоря об определяющих сроках пандемии коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T14:59:06+03:00

Во время совещания с губернаторами президент сообщил, что через 2-3 недели можно будет дать первые оценки эффективности режима изоляции

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил прогнозы по ситуации с коронавирусом, которые дал накануне президент Владимир Путин.

Во время совещания с губернаторами глава государства заявил, что решающими станут ближайшие 2-3 недели. Это время необходимо строго соблюдать режим изоляции и рекомендации врачей, чтобы переломить ситуацию. После этого срока уже можно будет дать оценки, насколько эффективен был введенный режим, и ответственно ли сами россияне отнеслись к новым требованиям.

- Это прогнозные сценарии, накануне он общался с нашими вирусологами, руководителями ведущих медицинских учреждений, которые так или иначе имеют отношение к этому. В том числе, основываясь и на их прогнозных сценариях, президент и определил этот период, в течение которого будет понятно, прошли мы пик или не прошли,- объяснил Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Ранее Минздрав расширил список лекарств для лечения пациентов с коронавирусом. Режим самоизоляции продолжается до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU