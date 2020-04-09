Почему мировые лидеры «проморгали» опасный коронавирус

«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» ПРИЛЕТЕЛ

В 2018 году Международный фонд «Глобальные вызовы» подготовил доклад о самых вероятных сценариях Апокалипсиса наших дней. Фонд создал шведский финансист Ласло Сомбатфалви для изучения главных угроз человечеству и поиска эффективных способов борьбы с ними. В экспертах у Фонда – ученые ведущих западных университетов. В докладе «Риски глобальных катастроф» перечислены следующие катаклизмы, грозящие уничтожить человечество:

1. Ядерная война.

2. Биологическое и химическое оружие.

3. Изменения климата.

4. Коллапс экологической системы.

5. Пандемии.

6. Столкновение Земли с астероидом.

7. Извержение супервулкана.

8. Солнечная геоинженерия.

9. Искусственный интеллект.

Итак, пункт 5. «Неожиданно может вспыхнуть эпидемия новой, неведомой болезни, которая быстро захватит страны и континенты. Этому будут способствовать глобализация, урбанизация и все большая устойчивость бактерий к антибиотикам. Сейчас подобные бактерии ежегодно убивают по миру 700 тысяч человек. К середине века, по прогнозам, до 10 миллионов!» Дальше список самых смертоносных пандемий в истории, унесших миллионы жизней: чума Антонина, Чума Юстиниана, «Черная смерть», Испанский грипп, ВИЧ/СПИД…

В том же 2018 году Центр безопасности здоровья при Университете Джонса Хопкинса подготовил доклад о наиболее вероятном патогене, который вызовет новую пандемию. Замечу, это очень серьезная организация! Занимается эпидемиями, стихийными бедствиями, дает рекомендации Белому дому. Именно этот Университет сейчас в режиме реального времени мониторит число заболевших, жертв Covid-19 в целом на планете и по каждой стране в отдельности.

И по его данным весь мир отслеживает ход пандемии.

Цель доклада - предотвратить грядущую катастрофу или хотя бы лучше подготовиться к ней. «Исторически власти готовились к пандемии, сосредоточившись на списке «обычных подозреваемых»: вызывавших вспышки в прошлом, типа гриппа, или тех, что могли использоваться в качестве биологического оружия, - заявил руководитель исследований доктор Амеш Адалья, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса.- Но этот подход не учитывает патогенные микроорганизмы, которые в настоящее время не известны или не вызывали исторические вспышки.»

B декабре 2019 в Китае объявился новый коронавирус, источником которого стали летучие мышиФото: GLOBAL LOOK PRESS

В Центре решили начать с нуля, не имея заранее подозреваемых. Изучили массу научной литературы о патогенах, опросили вдобавок свыше 120 экспертов в этой сфере.

В результате кропотливой работы появился «портрет подозреваемого»:

Патоген респираторный, передается воздушно-капельным путем. Заразен во время «инкубационного периода», до того, как у больных появятся какие-либо симптомы, или будут только легкие. У большинства людей к нему нет иммунитета, как нет и методов лечения, профилактики. У него «низкий, но значительный» коэффициент смертности. Патоген с высоким уровнем смертности может слишком быстро убить слишком много людей, и у него не будет «хозяев» для дальнейшего распространения.

В наибольшей степени глобальную пандемическую катастрофу способны вызвать РНК-вирусы, подчеркивалось в докладе. Поскольку они мутируют легче, чем другие типы. Поэтому надо улучшить эпиднадзор за РНК-вирусами, аналогично тому, что делается с гриппом, больше внимания уделять разработке препаратов и вакцин против них. Важная стратегия борьбы - тщательное тестирование пациентов. Часто больные приходят к врачу с кашлем, затрудненным дыханием, им ставят диагноз «пневмония» или «вирусный синдром». Не выясняя, какой именно патоген вызвал заболевание. Такое тестирование должно быть рутинным, заявляли авторы доклада, ведь неясно, где появится следующий пандемический возбудитель.

Важная стратегия борьбы с вирусами - тщательное тестирование пациентовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доклад, напоминаю, появился весной 2018 года. О нем подробно сообщил журнал Life Science, откуда я и взял информацию.

Позже эксперты уточнили - пандемию вызовет коронавирус.

18 октября 2019 г. Центр безопасности здоровья Джонса Хопкинса, Всемирный экономический форум, Фонд Билла и Мелинды Гейтс даже провели учение «Event 201» по противодействию новому коронавирусу, перешедшему к людям от летучих мышей. За полтора года он унесет 65 миллионов жизней. Пандемия закончится, когда появится эффективная вакцина, либо переболеет 80-90 процентов населения планеты.

А уже в декабре 2019 – ВНИМАНИЕ! - в Китае объявился новый коронавирус (РНК-вирус), источником которого стали летучие мыши. У людей к нему нет иммунитета, нет лекарств, вакцин. Он передается в основном воздушно-капельным путем. Инкубационный период – до 14 дней (у гриппа 2-3 дня), поэтому зараза за три месяца захватила планету. Смертность небольшая. По разным оценкам 0.5-4 процента от числа заболевших. Впрочем, более точно станет известно, когда пандемия завершится. Выявлять его приходится с помощью специальных тестов.

Инкубационный период у коронавируса до 14 дней (у гриппа 2-3 дня), поэтому зараза за три месяца захватила планетуФото: Олег УКЛАДОВ

Все, все совпало с докладом Центра безопасности здоровья при Университете Джонса Хопкинса.

Вспомнили в эти дни и предупреждение американского эпидемиолога Ларри Бриллианта. Еще в 2006 году он рассказал по ТВ, какой будет новая пандемия: «Миллиард людей заразится. Около 165 миллионов умрёт. Наступит глобальная рецессия и упадок, а последствия в 1-3 триллиона долларов для нашей экономики будут для всех намного хуже, чем сто миллионов смертей.» Ларри, кстати, был старшим консультантом фильма-катастрофы 2011 года «Заражение» (Contagion) Стивена Содерберга с Мэттом Деймоном, Джудом Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет. О новом смертельном вирусе, от которого нет вакцин, лечебных протоколов. Сейчас фильм лидирует по количеству просмотров среди самоизолировавшихся американцев.

- «Заражение» называют провидческим, - говорит 75-летний Бриллиант, сам находящийся в самоизоляции в Калифорнии. - Но мы имели научные доказательства. Последние 10-15 лет всё эпидемиологическое сообщество предупреждало, что будет такая пандемия, как сейчас.

Часто Covid-19 называют «чёрным лебедем», т.е., редким и трудно прогнозируемым событием, имеющим глобальные последствия. Автор термина и одноименного мирового бестселлера Нассим Талеб резко возражает таким «экспертам»: «Если бы они на самом деле прочитали мою книгу, то узнали бы, что подобная глобальная пандемия явно представлена в ней, как «белый лебедь», т. е., событие, которое может произойти с большой вероятностью. В результате сложности и хрупкости современного мира острая пандемия, что и описано в книге, весьма и весьма вероятна. Экономические последствия пандемии будут резко усугубляться из-за возросшей связанности мира и чрезмерной оптимизации расходов на здравоохранение.»

Часто Covid-19 называют «чёрным лебедем» - редким и трудно прогнозируемым событием, имеющим глобальные последствияФото: REUTERS

Как видите, ученые, тот же Талеб, давно били тревогу – грядет пандемия! Но…

- Очень сложно заставить людей тебя слушать, - вздыхает Ларри Бриллиант. - Например, Трамп выгнал из Совета национальной безопасности США адмирала Цимера, который был единственным на этом уровне человеком, ответственным за защиту от пандемий. Вместе с ним ушли все его подчинённые, персонал и связи. Получили ли мы хорошие рекомендации от президента США в первые двенадцать недель пандемии? Нет, мы слышали только ложь, утверждения, будто это фейк, будто это выдумка демократов. До сих пор есть люди, которые, себе же во вред, в это верят.

Итак, во всем виноват Трамп! Не внял прогнозам ученых, проморгал начало пандемии, не принял сразу меры, не дал народу нужные рекомендации. Глядя на него, руководители Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании тоже легкомысленно отнеслись поначалу к Covid-19. И забили тревогу, стали вводить карантины, другие ограничения, лишь когда беда пришла в их страны.

Итак, во всем виноват Трамп! Не внял прогнозам ученых, проморгал начало пандемии, не принял сразу меры, не дал народу нужные рекомендацииФото: REUTERS

«ВОЛКИ, ВОЛКИ!»

Проще всего обвинить властьпредержащих, что они не слушают умных экспертов.

Но не спешите бросать в них камень.

Оставлю в стороне важный аспект – срок прихода пандемии. Его ученые не называли. Да и не могли назвать. А у политиков всегда есть более актуальные задачи и проблемы.

Впрочем, главная причина, полагаю, в другом.

Помните притчу про пастушка, который несколько раз в шутку кричал: «Волки! Волки». Мужики с дубьем бежали из деревни на помощь, а волков не было и в помине. Когда же волки действительно появились, никто из мужиков не примчался на крики мальчика. И серые хищники напали на стадо.

Примерно то же и с пандемией коронавируса. Не верите? Напомню.

2002 год. Паника из-за атипичной пневмонии. Вызванной, кстати, коронавирусом SARS, близким родственником нынешнего «убийцы». В том же Китае. Правительства разных стран оперативно принимали меры. За год по миру заболело… 8096 человек. Умерло 774. И SARS исчез.

2004 г. Птичий грипп. На голубых экранах показывали массовое сжигание домашней птицы. Радио, ТВ, прессу заполонили кошмарные новости: «Ужас, летящий на крыльях кур!» «Птичий грипп загоняет человечество в тупик!» «Пандемия птичьего гриппа убьет треть человечества!»

Птичий грипп, напугавший землян, окончился ничемФото: EAST NEWS

Журналисты не фантазировали, а лишь старательно выдавали на-гора заявления ВОЗ. Жириновский в панике призывал правительство России срочно отправлять на границу спецотряды, отстреливать всех перелетных птиц, чтоб не допустить заразу в родное Отечество. Джордж Буш и вовсе собирался закрыть страну. «Если мы будем ждать пандемию, чтобы начать к ней готовиться, то мы проиграем!» Президент США попросил у Конгресса полномочий задействовать регулярные войска для карантина. $3,9 млрд. выделил на создание запасов вакцин и лекарств. Эксперты подсчитали: в больницы попадут 8,5 млн. американцев, умрут 1,9 млн. Буш, как лидер ведущей мировой державы, призвал к международным усилиям в борьбе с птичьим гриппом. Госдеп провел встречу представителей четырех десятков стран для выработки стратегии и тактики.

Всемирный Банк по призыву ВОЗ начал сбор средств. Россия не осталась в стороне. Выделила $40 млн.

И где же та ужасная пандемия? По данным той же ВОЗ, пугавшей лидеров и народ, с 2003 по 06.04.2009 гг. было зафиксировано всего 256 летальных исходов. Это даже не эпидемия.

Однако народу не дали успокоиться. В субботу 24 апреля 2009 года вновь прилетел ужас. Мы внезапно очутились как бы в другом мире, точнее, в свинарнике, по которому "пошел гулять" загадочный вирус, истребляя все живое. Так, по крайней мере, это выглядело в первые дни на экранах ТВ. Бежали люди в респираторах, звучали невероятные цифры гибели мексиканцев от новой "испанки". За два выходных дня мозги людей превратили в фарш. А в понедельник началось обрушение бирж. Помощник гендиректора ВОЗ Кеджи Фукуда объявил, что треть населения Земли может заразиться свиным гриппом H1N1. Погибнут сотни миллионов.

Главный санитарный врач Москвы Филатов напугал, что в столице вскоре может быть инфицировано до СЕМИ миллионов человек. Это теперь, уйдя с государственной службы, Филатов удивляется в нашумевшем интервью казанскому СМИ, мол, откуда такой бум вокруг коронавируса? «Это обычная респираторная инфекция». А тогда стращал не по-детски: «3 млн могут заболеть тяжелой формой, 2,7 млн потребуется амбулаторное лечение, 480 тыс. человек надо будет госпитализировать».

«Такой сценарий развития событий невозможен, - заявил его начальник, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. - Он ничего, кроме провокационности и желания внести дестабилизацию, посеять панику среди населения, не несет». Еще одного нашего академика –паникера от вирусологии Онищенко прямо назвал информационным террористом.

Когда ужас первых недель улегся, обнаружилось: число жертв «вируса-убийцы» в Мексике, откуда и началась вселенская паника, было завышено раз в 5. Но и без того стало очевидно - объявленный ВОЗ мировой мор буксует. В той же Москве на конец мая 2009 г. вместо обещанных Филатовым СЕМИ миллионов санитары зафиксировали лишь трех больных, да и те быстро пошли на поправку. Как выразился Геннадий Онищенко, H1N1 рыльцем не вышел, чтобы вызвать пандемию.

Однако глава ВОЗ Маргарет Чен в июне все-таки объявила пандемию свиного гриппа, первую в 21 веке. Дескать, грядет вторая, смертельная волна болезни. Каждый день на экранах люди в масках, в прессе, словно фронтовые сводки, число новых зараженных, жертв свиной напасти по каждой стране, в целом по миру. В аэропортах сплошной санэпидемконтроль с помощью тепловизоров. Ничего не напоминает?

Первую в 21 веке пандемию собъявил из-за свиного гриппаФото: EAST NEWS

Вновь сбор средств на священную борьбу со смертельной заразой. Обама выделяет 1.5 миллиарда долларов. Президент вместе с семьей делает прививку перед телекамерами, чтобы личным примером убедить всю Америку вакцинироваться. Правительство РФ выделяет на новую вакцину 4 миллиарда рублей. Дали бы и больше, но… пандемия рассосалась сама по себе. Под нажимом общественного мнения ВОЗ с прискорбием признала, что ужасный H1N1 "значительно менее смертоносен", чем уже циркулирующие вирусы гриппа. За год по всему миру он унес 14 286 тысяч жертв. "Обычный грипп" без всяких пандемий и карантинов забирает до 650 тысяч жизней ежегодно. (Только в США в прошлом, «умеренном» сезоне умерло 49 тысяч.) Комиссия по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прямо обвинила тогда Всемирную организацию здравоохранения в необоснованном раздувании паники. Государства потратили миллиарды долларов на запасы вакцины, большая часть которой так и осталась невостребованной. Только в США- 138 миллионов доз! Ее спешно сплавляли в бедные страны, включая Украину. Зря Обама кололся всей семьей перед телекамерой! Надули его «эксперты» ВОЗ, связанные с Большой Фармой.

В феврале 2014-го в Западной Африке объявился вирус Эболы со смертностью 90 процентов. Всю планету залихорадило. Надвигается ужасная геморрагическая лихорадка, против которой нет лекарств, вакцин! Пошли апокалиптические прогнозы: вирус придет в Европу, Россию, убьет миллионы людей. ВОЗ признала Эболу угрозой мирового масштаба. Потребовала миллиард долларов на вакцину. Россия тоже сделала взнос – около 800 миллионов рублей. Включишь «ящик» - Эбола, войдешь в интернет – и там филовирус змеей извивается. Каждый день на наши головы сыпались сводки с «эбольного фронта» - число заразившихся, умерших. Даже начали убивать собак, как в Средние Века. Вдруг они заразу переносят?! Обама решил использовать африканскую лихорадку в политической игре. В сентябре на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН назвал Эболу главной угрозой человечеству. Наряду с …Россией и ИГИЛ (запрещенной в РФ).

И вновь обмишурился. Еще до пламенного выступления Барака известный микробиолог, полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий заявил в «Комсомолке», что Эбола не выплеснется из Африки на другие континенты, в ту же Россию.

Разве что единичными завозными случаями. Эпидемия угаснет сама по себе в течение года. Супотницкий оказался прав. Вскоре Эболу действительно забыли. За 10 месяцев скончалось 5987 человек. А всего с 1976 года Эбола унесла 15 070 человек. В Африке. Ужасной пандемии в очередной раз не случилось. А столько паники было!

В феврале 2014-го в Западной Африке объявился вирус Эболы со смертностью 90 процентовФото: GLOBAL LOOK PRESS

ТРАМП ПРОЗРЕЛ

И как, скажите, должен был поступить президент США, получив сообщение, что в Китае объявился какой-то коронавирус? Сразу бить тревогу, как ненавистный ему демократ Обама? А вдруг это очередная псевдоэпидемия, разводка «лохов»? Уж Трамп-то, как и Меркель, Джонсон хорошо знают, кто и сколько миллиардов долларов, евро заработал на панике с птичьим, свиным гриппом. Вот и выжидали.

К тому же история с Covid-19 первые недели была на руку Трампу, чего уж скрывать. Эпидемия далеко, бьет по экономике Китая. Главного соперника США на планете. Правда, вскоре масштабные карантины в Поднебесной, закрытие производств бумерангом ударили по экономике Евросоюза, самих Штатов. Но кризис можно залить деньгами! Поэтому-то Трамп, Госсекретарь Помпео продолжали принципиально называть коронавирус «китайским», «уханьским», подчеркивая его происхождение. Ловкий прием информационной войны. Что вызывало дипломатические демарши Пекина.

И лишь в конце марта президент США заявил в интервью Fox Television, что больше не будет использовать название «китайский вирус». Грозный Трамп пошел на попятную. Видимо, потому, что Штаты по числу зараженных вышли на первое место в мире, опередив Китай, где эпидемия пошла на спад.

…Похоже, на этот раз к нам пришла настоящая Пандемия. По количеству жертв Covid-19 всего за три месяца обошел все прежние эпидемические страшилки 21 века - атипичную пневмонию, свиной и птичий грипп, Эболу. На 9 апреля на планете, по данным университета Джонса Хопкинса, умерло более 88 тысяч человек, инфицировано свыше полутора миллионов. Миллиарды людей пребывают в режиме самоизоляции, на карантине. Все с надеждой ждут, когда же закончится пандемия. И задаются вопросом, откуда она взялась.

Наказание Господне за грехи человеческие, уверены верующие. Природный коронавирус, утверждают ученые. Но больше всего в народе популярна версия о рукотворном вирусе.

Проще всего списать ее на дешевую конспирологию. Но… обратимся к докладу серьезных экспертов 2018 года «Риски глобальных катастроф», с которого мы и начали это расследование. Пандемия там на пятом месте угроз человечеству. А на втором, после ядерной войны - Биологическое и химическое оружие. Почему? «Оно относительно дешево по сравнению с ядерным, не требует сложнейшей техники и редких материалов. Особую озабоченность вызывают последние достижения в области синтетической биологии и генной инженерии. Они снижают уровень квалификации специалистов, затраты на модификацию существующих патогенных микроорганизмов или разработку новых. Если эти крошечные живые существа когда-либо вырвутся из контролируемой лаборатории (специально или по ошибке), это может вызвать пандемию беспрецедентных масштабов! Повышает уровень риска большое число лабораторий, изучающих потенциальные пандемические патогены для военных или гражданских целей, а также доступность опасной информации, распространяемой в научных целях.»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

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