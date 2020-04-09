Минпросвещения: В странах ближнего зарубежья и США много запросов на созданные в России ресурсы для дистанционного обучения
116 стран в мире находятся в такой же ситуации с образованием, как и Россия
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Профессиональное педагогическое сообщество не только в странах ближнего зарубежья, но и в США запрашивают российские ресурсы для дистанционного обучения, рассказал заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, отвечая на вопросы "Комсомольской правды" в TikTok.
- Уверен что наша система образования сможет выдержать эту ситуацию и достойно из неё выйти, - считает Глушко, говоря о переходе школьников, студентов и педагогов на систему удалённого образования.
ИСТОЧНИК KP.RU