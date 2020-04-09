Выпускникам 9-х классов придется сдавать только два обязательных предмета

Число выпускных экзаменов в 9-ом классе сократили – теперь выпускникам надо будет только два обязательных предмета (русский и математику). А вот от ОГЭ по предметам по выбору в этом году Минпросвещения решило отказаться. Об этом рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" в соцсети TikTok:

- Мы не можем отменить ОГЭ совсем, потому что эти экзамены нужны для поступления в колледжи и техникумы, - объяснил Дмитрий Глушко. – Для тех учеников, кто уходит в систему СПО, эти экзамены – часть подготовки к получению профессии и выходу на рынок труда. Кроме того, мы отложили старт ОГЭ на две недели, чтобы у выпускников было больше времени на подготовку.

Про отмену ЕГЭ речь тоже не идет, по той же самой причине – без объективного экзамена дети не смогут получить равный доступ к вузам.

- Нельзя отбирать у детей шанс на поступление в университет, - уверен Дмитрий Глушко. – Другой вопрос, как дать ученикам возможность качественно подготовиться к экзаменам. Не секрет, что многие дети и раньше обращались к репетиторам, и сейчас просто занимаются с ними же дистанционно. Но чтобы все ученики могли подготовиться самостоятельно и сдать ЕГЭ на хорошие баллы, мы запускаем серию видеоуроков по подготовке к экзаменам от лучших учителей страны. Эти занятия будут доступны уже в ближайшие дни на платформе "Моя школа - online", а также будут транслироваться на федеральных каналах.

СПРАВКА "КП"

TikTok - лидирующее приложение для создания коротких видео. В России в 2019 году пользователи TikTok ежемесячно просматривали 16 миллиардов видео и создали почти 21 миллион видео.

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