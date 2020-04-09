2020-04-09T18:43:48+03:00
Общество

Выпускникам 9-х классов придется сдавать только два обязательных предмета

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко ответил на вопросы "Комсомольской правды" об учебном годе и ЕГЭ в TikTok
Ксения КОНЮХОВА
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Учителя готовятся к проведению экзамена ЕГЭ.Учителя готовятся к проведению экзамена ЕГЭ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число выпускных экзаменов в 9-ом классе сократили – теперь выпускникам надо будет только два обязательных предмета (русский и математику). А вот от ОГЭ по предметам по выбору в этом году Минпросвещения решило отказаться. Об этом рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" в соцсети TikTok:

- Мы не можем отменить ОГЭ совсем, потому что эти экзамены нужны для поступления в колледжи и техникумы, - объяснил Дмитрий Глушко. – Для тех учеников, кто уходит в систему СПО, эти экзамены – часть подготовки к получению профессии и выходу на рынок труда. Кроме того, мы отложили старт ОГЭ на две недели, чтобы у выпускников было больше времени на подготовку.

Про отмену ЕГЭ речь тоже не идет, по той же самой причине – без объективного экзамена дети не смогут получить равный доступ к вузам.

- Нельзя отбирать у детей шанс на поступление в университет, - уверен Дмитрий Глушко. – Другой вопрос, как дать ученикам возможность качественно подготовиться к экзаменам. Не секрет, что многие дети и раньше обращались к репетиторам, и сейчас просто занимаются с ними же дистанционно. Но чтобы все ученики могли подготовиться самостоятельно и сдать ЕГЭ на хорошие баллы, мы запускаем серию видеоуроков по подготовке к экзаменам от лучших учителей страны. Эти занятия будут доступны уже в ближайшие дни на платформе "Моя школа - online", а также будут транслироваться на федеральных каналах.

СПРАВКА "КП"

TikTok - лидирующее приложение для создания коротких видео. В России в 2019 году пользователи TikTok ежемесячно просматривали 16 миллиардов видео и создали почти 21 миллион видео.

TikTok предоставляет надежную информацию из официальных источников своим пользователям, ставя в приоритет поддержку аудитории. В России платформа стала информационным партнером Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, для того чтобы обеспечить аудитории доступ к проверенной информации, рекомендациям по мерам безопасности и предотвращению распространения вируса, и бороться с мифами о COVID-19.

"Комсомольская правда" является одним из самых бурно развивающихся медиа-холдингов России.Секрет успеха прост - опора как на свои крепкие традиции, так и на самые свежие разработки в системе СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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