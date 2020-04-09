9 Апр 2020 2020-04-09T17:56:53+03:00

Кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших

Изменить размер текста: A A

В Москве кладбища закроют для посещения в период самоизоляции. Они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Об этом говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.

- Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших - сообщил градоначальник.

Как сообщал сайт kp.ru, в столице введен жёсткий режим самоизоляции: в Москве составили уже более 400 протоколов на нарушителей предписанного режима, а оштрафовали уже девять человек.

Напомним, на совещании у президента России Владимира Путина столичный мэр рассказал об ограничениях в Москве в рамках борьбы с коронавирусом. Он отметил, что в столице можно было бы закрыть все, но тогда, по его словам, город не смог бы функционировать.

ИСТОЧНИК KP.RU