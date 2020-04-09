9 Апр 2020 2020-04-09T15:55:27+03:00

В Москве оштрафовали уже 9 человек за нарушение режима самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Москве оштрафовали уже девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Как передает ТАСС, один из нарушителей - житель Московской области, который находился в Москве без оснований, предусмотренных указом мэра столицы. Еще одна женщина находилась на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 метров от места проживания. Более того она сорвала оградительную ленту.

Напомним, 1 апреля, депутаты Мосгордумы приняли законопроект о штрафах за несоблюдение режима самоизоляции. В соответствии с документом за первое нарушение москвичей предлагается штрафовать на 4 тысячи рублей, а за повторное нарушение или несоблюдение самоизоляции с использованием автомобиля придется заплатить 5 тысяч рублей. Тем, кто продолжил работу несмотря на запрет, также грозит штраф: для граждан до 40 тысяч рублей, для юрлиц - до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение - до 500 тысяч.

Ранее сайт kp.ru, подробно рассказывал, кого и как будут штрафовать в Москве за нарушение самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU