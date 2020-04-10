2020-04-10T01:23:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Трое их умерших были моложе 45 лет
Юлия КЕКОВА
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Число умерших от коронавируса в Москве возрослоЧисло умерших от коронавируса в Москве возрослоФото: REUTERS
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В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

Уточняется, что ранее врачи диагностировали у них пневмонию. Среди умерших пациентов люди в возрасте от 33 до 87 лет. 39-летний и 42-летний инфицированные covid-19 кроме этого имели проблемы с сердцем, в частности, острую сердечную и печеночную недостаточности.

Еще одна заболевшая, 33-летняя женщина, не была госпитализирована и не обращалась за помощью к врачам.

Напомним, общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек. С начала вспышки заболевания медики провели более одного миллиона тестов на выявление инфекции.

В стране сохраняется режим повышенной самоизоляции, он продлится до конца апреля. Граждан призывают оставаться дома и следить за своим здоровьем. Если вы почувствовали себя плохо, не следует заниматься самолечением - немедленно обратитесь за квалифицированной медицинской помощью к врачам. Также россиян просят не экспериментировать с противомалярийными препаратами для лечения covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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