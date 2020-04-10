Число умерших из-за коронавируса в России на 10 апреля 2020 года составило 76 человек
Число умерших из-за коронавируса в России на 10 апреля 2020 года составило 76 человек. Всего за минувшие сутки от covid-19 скончались 6 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В целом по стране число заразившихся коронавирусом людей достигло 10 131, тем самым количество новых пациентов с положительным результатом теста увеличилось на 1 459 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения за весь период вспышки инфекции в мире врачами было зарегистрировано свыше 1 миллиона 300 тысяч заболевших. Это число с каждым днем продолжает увеличиваться.
Между тем в России медики смогли вылечить от коронавируса 698 человек. Все они прошли лечение и теперь будут некоторое время находиться под наблюдением специалистов, но уже дома, а не в больничных стенах.
Напомним, в нашей стране режим повышенной самоизоляции граждан продлен до 30 апреля. Таким образом власти намерены сократить риски распространения болезни среди населения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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