2020-04-09T21:22:15+03:00
Общество

Минздрав предупредил об опасности самостоятельно применять противомалярийный препарат для лечения коронавируса

Марушко сообщил, что такие лекарства имеют ряд побочных эффектов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав предупредил об опасности самостоятельно применять противомалярийный препарат для лечения коронавирусаМинздрав предупредил об опасности самостоятельно применять противомалярийный препарат для лечения коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Противомалярийный препарат, который используется против новой коронавирусной инфекции, имеет ряд побочных эффектов, поэтому их нельзя применять самостоятельно. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы используем и препараты, которые используются при лечении малярии и ряда других заболеваний (…) но у этого препарата есть ряд побочных эффектов, поэтому его ни в коем случае нельзя принимать самостоятельно. Это просто опасно», - предупредил глава Минздрава в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Министр сообщил, что в некоторых странах наблюдались неблагоприятные случаи использования противомалярийного препарата на дому без консультации врача.

Напомним, ранее академик РАН Виталий Зверев сообщил, что лекарства для лечения коронавируса COVID-19 появятся не раньше, чем через полтора - два года. По его словам, такой промежуток времени необходим, поскольку препарат надо разрабатывать в спокойной обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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