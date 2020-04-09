Минздрав предупредил об опасности самостоятельно применять противомалярийный препарат для лечения коронавируса
Противомалярийный препарат, который используется против новой коронавирусной инфекции, имеет ряд побочных эффектов, поэтому их нельзя применять самостоятельно. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Мы используем и препараты, которые используются при лечении малярии и ряда других заболеваний (…) но у этого препарата есть ряд побочных эффектов, поэтому его ни в коем случае нельзя принимать самостоятельно. Это просто опасно», - предупредил глава Минздрава в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Министр сообщил, что в некоторых странах наблюдались неблагоприятные случаи использования противомалярийного препарата на дому без консультации врача.
Напомним, ранее академик РАН Виталий Зверев сообщил, что лекарства для лечения коронавируса COVID-19 появятся не раньше, чем через полтора - два года. По его словам, такой промежуток времени необходим, поскольку препарат надо разрабатывать в спокойной обстановке.
ИСТОЧНИК KP.RU