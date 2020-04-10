2020-04-10T04:06:06+03:00
В мире

Папа Римский впервые за 55 лет проведет Крестный ход на площади перед собором Святого Петра

Ранее он проводился у стен Колизея
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Папа РимскийПапа РимскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава католической церкви Папа Римский Франциск возглавит Крестный ход накануне Пасхи, который впервые за 55 лет пройдет не у стен Колизея, а на площади перед собором Святого Петра.

Из-за пандемии коронавируса в Ватикане такое мероприятие принято провести без присутствия верующих, но смотреть действо можно будет в прямом эфире. Власти планируют запустить трансляцию.

По традиции католиков Крестный ход проводится вечером Страстной пятницы. В шествии примут участие две группы по пять человек, которым предстоит проносить крест. Уточняется, что одна из пятерок крестоходцев - представители пенитенциарного учреждения Падуи, остальные - сотрудники управления здравоохранения Ватикана.

Шествие планируется начать у обелиска, который расположен в самом центре площади, после чего оно продолжится под специальным навесом, где установлено распятие из римской церкви Сан-Марчелло, по преданию, избавившее город от страшной чумы в 16 веке, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Папа Римский впервые за 55 лет проведет Крестный ход на площади перед собором Святого Петра
В Мексике в период карантина организуют секс-услуги "на вынос"
Психологи МЧС рассказали, как избежать конфликтов в семье на самоизоляции
Мексиканская банда на самолете похитила из пустыни золотые слитки
Проведение турнира UFC 249 отменили из-за коронавируса
Из-за COVID-19 впервые в истории закрылся самый известный отель Рио-де-Жанейро
Путин с Трампом и королем Сальманом провели телефонный разговор
В США временный госпиталь для лечения больных коронавирусом не открыли из-за протестов ЛГБТ-сообщества
Массовая безработица в США спровоцировала рост желающих служить в армии
Путин, Трамп и король Сальман настроены на координацию для стабилизации рынка нефти
Врачи назвали опасные последствия заражения коронавирусом
Столичные власти напомнили причины, по которым разрешается нарушить самоизоляцию
Россия призывает всех снять санкции против развивающихся стран