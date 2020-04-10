Папа Римский впервые за 55 лет проведет Крестный ход на площади перед собором Святого Петра

10 Апр 2020 2020-04-10T04:06:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава католической церкви Папа Римский Франциск возглавит Крестный ход накануне Пасхи, который впервые за 55 лет пройдет не у стен Колизея, а на площади перед собором Святого Петра.

Из-за пандемии коронавируса в Ватикане такое мероприятие принято провести без присутствия верующих, но смотреть действо можно будет в прямом эфире. Власти планируют запустить трансляцию.

По традиции католиков Крестный ход проводится вечером Страстной пятницы. В шествии примут участие две группы по пять человек, которым предстоит проносить крест. Уточняется, что одна из пятерок крестоходцев - представители пенитенциарного учреждения Падуи, остальные - сотрудники управления здравоохранения Ватикана.

Шествие планируется начать у обелиска, который расположен в самом центре площади, после чего оно продолжится под специальным навесом, где установлено распятие из римской церкви Сан-Марчелло, по преданию, избавившее город от страшной чумы в 16 веке, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU