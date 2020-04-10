Папа Римский впервые за 55 лет проведет Крестный ход на площади перед собором Святого Петра
Глава католической церкви Папа Римский Франциск возглавит Крестный ход накануне Пасхи, который впервые за 55 лет пройдет не у стен Колизея, а на площади перед собором Святого Петра.
Из-за пандемии коронавируса в Ватикане такое мероприятие принято провести без присутствия верующих, но смотреть действо можно будет в прямом эфире. Власти планируют запустить трансляцию.
По традиции католиков Крестный ход проводится вечером Страстной пятницы. В шествии примут участие две группы по пять человек, которым предстоит проносить крест. Уточняется, что одна из пятерок крестоходцев - представители пенитенциарного учреждения Падуи, остальные - сотрудники управления здравоохранения Ватикана.
Шествие планируется начать у обелиска, который расположен в самом центре площади, после чего оно продолжится под специальным навесом, где установлено распятие из римской церкви Сан-Марчелло, по преданию, избавившее город от страшной чумы в 16 веке, пишет ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU