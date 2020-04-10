В России синоптикам стало сложнее предсказывать погоду из-за COVID-19

10 Апр 2020 2020-04-10T04:50:09+03:00

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Закрытые границы большинства стран из-за пандемии коронавируса сказываются не только на экономическом благосостоянии турфирм и авиакомпаний, но и на прогнозировании погоды.

В связи с сокращением авиаперевозок российские синоптики заявили об отсутствии возможности использования данных о состоянии атмосферы с датчиков воздушных судов, что и вызывает сложности при составлении прогнозов. Из-за этого определение погоды станет неточным.

По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, для метеорологов важен факт приостановки авирейсов.

- На борту зарубежных самолетов (на российский лайнерах такого оборудования нет) есть специальные приборы, которые на высоте считывают различные характеристики атмосферы - температуру, влажность, ветер и давление за бортом. Конечно, это скажется на качестве прогнозов, но, надеюсь, что не сильно. Пока об этом сложно судить, - цитируют слова синоптика РИА Новости.

Также Вильфанд добавил, что при взлете и приземлении самолеты производят вертикальное зондирование атмосферы, что позволяет в дальнейшем дать более точный прогноз и определить направление воздушных масс не только на территории страны, но и в других государствах. Благодаря этому метеорологи знают, например, с севера или юга придет циклон.

ИСТОЧНИК KP.RU