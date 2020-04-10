2020-04-10T05:24:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин о заболеваемости коронавирусом в Москве: Пик еще не пройден

Мэр столицы считает, что ситуация находится практически подножия пика
Юлия КЕКОВА
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Пика заболеваемости коронавирусом еще не наступилоПика заболеваемости коронавирусом еще не наступилоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации заболеваемости коронавирусом в столице. По его словам пик пока не наступил, но его наступление явно становится все ближе и ближе.

- Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило. На данный момент мы находимся только около подножия этого пика, но никак не в середине, - заявил Собянин.

Также градоначальник отметил, что пока не рискует давать прогнозов о наступлении этого самого пика - сколько людей, столько и мнений. Однако добавил, что московские власти максимально контролируют соблюдение режима самоизоляции и карантина, пишут РИА Новости.

К слову, в России гражданам придется сидеть дома до конца апреля. Выйти на улицу можно, но в случае особой необходимости, например, поездки на работу или для выгула домашних животных. Как не сойти с ума в четырех стенах и сохранить нервные клетки рассказывал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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