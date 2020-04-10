Собянин: Пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил

10 Апр 2020 2020-04-10T10:48:55+03:00

Мэр города сказал, что предстоит серьезное испытание и к этому надо готовиться [видео]

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В столице растет число заболевших коронавирусом, и мэр Москвы Сергей Собянин считает, что предстоит серьезное испытание и к этому надо готовиться. О пике заболеваемости, по его словам, пока говорить рано.

- Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине, — сказал Сергей Собянин в интервью агентству «Риа Новости».

При этом Сергей Собянин отметил, что прогнозировать обстановку в Москве – это дело неблагодарное. Особенно сейчас по поводу пандемии и распространения вируса.

- Самый лучший прогноз для нас — это 100% все, что мы можем сегодня сделать, — сделать, — сказал мэр города.

В Москве идет максимальное тестирование людей, подготовка современной медицинской системы, контроль за соблюдением режима самоизоляции и карантина. Напомним, что с уже 10 апреля начнут штрафовать автомобилистов, нарушающих карантин. Речь только о тех, кто болен коронавирусом и находится на домашнем лечении, а также о тех, кто недавно вернулся из стран с эпидемией, и людях, контактировавших с заболевшими COVID-19.

- Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин о пике заболеваемости коронавирусом в Москве .

ИСТОЧНИК KP.RU