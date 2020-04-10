Психологи МЧС рассказали, как избежать конфликтов в семье на самоизоляции
Психологи МЧС во избежание конфликтов в семье в условиях режима повышенной самоизоляции советуют брать паузы и больше времени уделять себе.
Находиться в четырех стенах не просто, именно поэтому специалисты считают важным договориться с близкими о личном пространстве.
- Во время самоизоляции и удаленной работы в жизни людей неизбежно происходит изменение привычного образа жизни. Это может вызывать ощущения напряжения, подавленности и дискомфорта, - сообщает пресс-служба ведомства.
В случае возникновения ссор и конфликтов главное - вовремя взять паузу.
Для снижения риска возникновения негативных состояний и острых эмоциональных переживаний психологи советуют заранее планировать дела на день, включать в повседневную жизнь физическую активность, а также задействовать дистанционные способы для досуга и самообразования.
Ранее сайт kp.ru писал, как не сойти с ума наедине с самим собой и близкими во время длительного карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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