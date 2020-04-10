Психологи МЧС рассказали, как избежать конфликтов в семье на самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T03:51:51+03:00

Россиянам рекомендуют взять паузу и выделить время для себя

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Психологи МЧС во избежание конфликтов в семье в условиях режима повышенной самоизоляции советуют брать паузы и больше времени уделять себе.

Находиться в четырех стенах не просто, именно поэтому специалисты считают важным договориться с близкими о личном пространстве.

- Во время самоизоляции и удаленной работы в жизни людей неизбежно происходит изменение привычного образа жизни. Это может вызывать ощущения напряжения, подавленности и дискомфорта, - сообщает пресс-служба ведомства.

В случае возникновения ссор и конфликтов главное - вовремя взять паузу.

Для снижения риска возникновения негативных состояний и острых эмоциональных переживаний психологи советуют заранее планировать дела на день, включать в повседневную жизнь физическую активность, а также задействовать дистанционные способы для досуга и самообразования.

Ранее сайт kp.ru писал, как не сойти с ума наедине с самим собой и близкими во время длительного карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU